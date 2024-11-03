Десятки россиян заразились мощным вирусом в Турции

Количество российских туристов, которые заразились вирусом в Турции, увеличилось. Ранее сообщения о заражении приходили только из Белека, теперь же появились новые случаи в Кемере и Сиде.
«Количество подхвативших мощный вирус в Турции растет. На похожие симптомы жалуются туристы не только в Белеке, но и в Кемере и Сиде», — сообщили в telegram-канале Shot. Предположительно, это вирус Коксаки — у зараженных появляется высокая температура, которую ничем не сбить, слабость, а также сыпь на руках и ногах.
Российские туристы массово заболевают этим вирусом во время отпуска и после него, отмечает Shot. Одной из семей потребовалось стационарное лечение в Анталье, им поставили капельницу. Другая семья рассказала, что заболела после летнего отпуска, но до сих пор полностью не излечилась. Пострадавшие рассказывали о таких симптомах, как отслаивание ногтей и кожи и гнойные волдыри.
Ранее стало известно, что среди отдыхающих в Белеке было зафиксировано резкое увеличение случаев заражения вирусом Коксаки. В последние дни число инфицированных достигло нескольких десятков.
Минздрав Турции опровергал информацию о массовом заражении российских туристов. Там добавили, что местные власти не фиксируют массовых жалоб.
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