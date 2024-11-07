Мэрия Екатеринбурга вышла из спора с силовиками из-за катка: главную площадь закроют

В Екатеринбурге гигантскую парковку на площади 1905 года закроют для начала обустройства катка позже, чем планировалось, — из-за спора мэрии с силовиками, которые выступают против массовых мероприятий в этой локации. Новую дату сообщила пресс-служба мэрии в своем неофициальном telegram-канале.
«Парковка на площади будет закрыта в ночь с 8 на 9 ноября», — следует из поста. Всего на катке смогут одновременно кататься 500 человек, сеанс катания — полтора часа.
Изначально планировалось, что парковку закроют со 2 ноября. Но этого не произошло. «После теракта в „Крокусе“ прокуратура и полиция очень осторожно относятся к любым активностям на подобных площадках. Они настаивали, что площадь не паспортизирована, то есть не отвечает требованиям безопасности», — объяснил источник URA.RU в мэрии. Каток на 3300 квадратных метров будет работать до середины февраля.
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