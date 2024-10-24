В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют на четыре месяца

24 октября 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

На площади проведут ярмарку и зальют каток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге со 2 ноября площадь 1905 года закроют для парковки почти на четыре месяца. Сначала здесь проведут ярмарку, а потом зальют каток, который будет работать до середины февраля. После этого потребуется еще полторы недели на его демонтаж, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Для подготовки катка брусчатку парковки закроют специальным настилом (а может слоем песка, пока не решили). Из-за ее неровностей и перепадов высот пространство выровняют снегом и только затем покроют льдом», — следует из поста. Масштабный каток впервые откроют на площади 1905 года. Его площадь составит 3300 квадратных метров. По данным URA.RU, каток будет таким дорогим, что мэру Алексею Орлову придется заручиться поддержкой знакомых миллиардеров. Площадку хотят сделать похожей на катки, которые есть в Москве возле ГУМа и на ВДНХ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге со 2 ноября площадь 1905 года закроют для парковки почти на четыре месяца. Сначала здесь проведут ярмарку, а потом зальют каток, который будет работать до середины февраля. После этого потребуется еще полторы недели на его демонтаж, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Для подготовки катка брусчатку парковки закроют специальным настилом (а может слоем песка, пока не решили). Из-за ее неровностей и перепадов высот пространство выровняют снегом и только затем покроют льдом», — следует из поста. Масштабный каток впервые откроют на площади 1905 года. Его площадь составит 3300 квадратных метров. По данным URA.RU, каток будет таким дорогим, что мэру Алексею Орлову придется заручиться поддержкой знакомых миллиардеров. Площадку хотят сделать похожей на катки, которые есть в Москве возле ГУМа и на ВДНХ.