Умер Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Пацев

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Скончался Александр Пацев
Скончался Александр Пацев Фото:

В Москве 6 ноября умер Чрезвычайный и Полномочный Посол России Александр Пацев. Об этом сообщило руководство Министерства иностранных дел страны.

«Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации, Второй Европейский департамент, Департамент кадров с прискорбием сообщают, что 6 ноября 2024 года на 89 году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол», — написали на официальном сайте МИД. В течение долгой карьеры Пацев внес значительный вклад в укрепление международного положения России, активно участвуя в многих ключевых переговорах и миротворческих миссиях.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким политика и добавило, что его профессионализм и опыт всегда отмечались как коллегами, так и зарубежными партнерами. «Светлая память об Александре Константиновиче ... навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщили в МИД РФ.

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В Москве 6 ноября умер Чрезвычайный и Полномочный Посол России Александр Пацев. Об этом сообщило руководство Министерства иностранных дел страны. «Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации, Второй Европейский департамент, Департамент кадров с прискорбием сообщают, что 6 ноября 2024 года на 89 году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол», — написали на официальном сайте МИД. В течение долгой карьеры Пацев внес значительный вклад в укрепление международного положения России, активно участвуя в многих ключевых переговорах и миротворческих миссиях. Ведомство выразило соболезнования родным и близким политика и добавило, что его профессионализм и опыт всегда отмечались как коллегами, так и зарубежными партнерами. «Светлая память об Александре Константиновиче ... навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщили в МИД РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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