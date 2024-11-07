Умер Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Пацев

В Москве 6 ноября умер Чрезвычайный и Полномочный Посол России Александр Пацев. Об этом сообщило руководство Министерства иностранных дел страны.
«Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации, Второй Европейский департамент, Департамент кадров с прискорбием сообщают, что 6 ноября 2024 года на 89 году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол», — написали на официальном сайте МИД. В течение долгой карьеры Пацев внес значительный вклад в укрепление международного положения России, активно участвуя в многих ключевых переговорах и миротворческих миссиях.
Ведомство выразило соболезнования родным и близким политика и добавило, что его профессионализм и опыт всегда отмечались как коллегами, так и зарубежными партнерами. «Светлая память об Александре Константиновиче ... навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщили в МИД РФ.
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