ВС РФ отразили отразили атаки ВСУ на три курских села

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Группировка "Север" продолжает наступление на курском направлении
Группировка "Север" продолжает наступление на курском направлении Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации успешно отразили атаки украинских войск на территории Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. 

«Отражены четыре контратаки ВСУ в направлении Дарьино и Новоивановки, сорвана атака ВСУ в направлении Новой Сорочины», — говорится в сообщении МО РФ. Потери с украинской стороны составили до 40 человек. За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 150 военнослужащих.

Также российские военные продолжили наступательные действия. Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Курской области.

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Вооруженные силы Российской Федерации успешно отразили атаки украинских войск на территории Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.  «Отражены четыре контратаки ВСУ в направлении Дарьино и Новоивановки, сорвана атака ВСУ в направлении Новой Сорочины», — говорится в сообщении МО РФ. Потери с украинской стороны составили до 40 человек. За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 150 военнослужащих. Также российские военные продолжили наступательные действия. Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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