Вооруженные силы Российской Федерации успешно отразили атаки украинских войск на территории Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Отражены четыре контратаки ВСУ в направлении Дарьино и Новоивановки, сорвана атака ВСУ в направлении Новой Сорочины», — говорится в сообщении МО РФ. Потери с украинской стороны составили до 40 человек. За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 150 военнослужащих.
Также российские военные продолжили наступательные действия. Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Курской области.
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