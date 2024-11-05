ВС РФ закрыли от ВСУ пути в Курскую область: карта СВО на Украине 5 ноября

Бойцы ВС РФ установили минное заграждение, препятствующее продвижению ВСУ в Глушковский район Курской области, передает Минобороны РФ. Эти действия способствовали восстановлению контроля над государственной границей в районе населенного пункта Новый Путь. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Курское направление
В Минобороны РФ заявили, что бойцы ВС РФ установили минное заграждение, препятствующее продвижению ВСУ в Глушковский район Курской области. Благодаря этой мере удалось восстановить контроль над государственной границей в районе поселения Новый Путь. По данным Минобороны, часть украинских бойцов была окружена и уничтожена, а другая, подготовившись к прорыву, по заданной команде начала одновременное пересечение границы из различных направлений.
В Минобороны РФ сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России ударил по опорному пункту и пехоте ВСУ в курском приграничье. В ведомстве добавили, что удар был нанесен с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем для планирования и корректировки траектории.
В Курской области расположены 10 тысяч военнослужащих КНДР, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он добавил, что знает информацию относительно участия военных КНДР в боевых действиях в российском регионе, однако пока не может подтвердить эти данные. По его словам, северокорейские солдаты могут принять участие в боевых операциях против украинских войск.
Донецкое направление
ВС РФ продолжают наступательные операции в районе Курахово, передает telegram-канал WarGonzo. Сообщается о тактических достижениях в районах Успеновки и Елизаветовки, расположенных к югу от Курахово. Кроме того, активные действия российских войск наблюдаются к северу от Кураховского водохранилища.
В Минобороны РФ сообщили, что экипажи танков Т-80БВМ, входящие в состав Восточной группировки ВС РФ, успешно предотвратили атаку ВСУ на южнодонецком направлении. Разведывательные подразделения обнаружили концентрацию военных сил противника. После подтверждения и корректировки разведывательных данных было принято решение о проведении огневого удара по силам, готовившимся к наступлению. Была поражена живая сила и техника противника.
Харьковское направление
Минобороны РФ заявило, что соединения группировки «Запад» ВС РФ поразили дронами украинскую роботизированную платформу для установки мин в Харьковской области. БПЛА осуществил точечный удар, в результате которого оборудование было выведено из строя.
Запорожское направление
В районе Орехова в Запорожской области ВС РФ осуществили авиационные удары по технике и личному составу ВСУ. Для бомбардировок использовались бомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции., сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, основные удары по ВСУ приходятся на территорию Орехова, а также Новоданиловки и Малой Токмачки.
Часовоярское направление
Продолжаются целенаправленные действия по укреплению позиций ВС РФ. В последние несколько дней российским войскам удалось продвинуться примерно на три километра вдоль северного фланга, передает telegram-канал WarGonzo.
Атака ВСУ по российским регионам
В Минобороны РФ заявили, что системы ПВО России за прошедшую ночь уничтожили шесть БПЛА Украины над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем telegram-канале, что в результате падения обломков сбитых дронов не зафиксировано пострадавших и разрушений. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
Двое мирных жителей пострадали в ДНР в результате атак ВСУ. В результате обстрела города Украинск из ствольной артиллерии была ранена женщина, а в Горняке в ходе атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь. Глава ДНР отметил, что в течение дня было совершено восемь атак со стороны ВСУ, в ходе которых было использовано более 15 боеприпасов.
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