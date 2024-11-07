На месте преступления обнаружен нож
новость из сюжетаВ тюменском селе Ярково найдены трупы двух взрослых и ребенка
Тройное убийство произошло в деревянном доме в селе Ярково (Тюменская область). Он рассчитан на три семьи, каждая квартира имеет отдельный вход. Фото передает корреспондент агентства, который находится на месте событий.
«На месте трагедии до сих пор все оцеплено. Пока во двор никого не пускают», — сообщил корреспондент URA.RU.
Инцидент произошел на улице Ленина, 15. Днем 7 ноября, сосед обнаружил тела трех погибших со следами насильственной смерти, среди них — шестилетняя девочка.
Дом с красным сайдингом - именно там нашли тела утром 7 ноября
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