Политолог рассказал, что будет с НАТО после прихода Трампа

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США вызывает множество вопросов о будущем НАТО и трансатлантических отношений. Политолог Сергей Марков предлагает неожиданный взгляд на эту ситуацию, утверждая, что Трамп намерен не ослабить, а усилить Альянс — подробнее в материале URA.RU.
Трамп и НАТО: усиление вместо ослабления
«Многие ошибочно полагают, что Трамп стремится ослабить НАТО, но это не так,» — начинает Марков. «НАТО — это форма политического доминирования США над Европой. И Трамп вовсе не за ослабление НАТО. Он, наоборот, требует, чтобы все страны-члены НАТО увеличили свое финансирование своих военных бюджетов.»
Требование увеличения военных бюджетов
Эксперт подчеркивает ключевое требование Трампа: «Он говорит: „Почему Америка тратит 3-4% своего ВВП на военный бюджет, а европейские страны тратят процент-полтора на свои военные бюджеты“. Он еще когда был президентом на прошлом сроке, потребовал от них публично: „Вы, я сказал, обязаны увеличить минимум до 2% свой военный бюджет“.»
По мнению Маркова, это требование будет одним из основных в политике Трампа по отношению к европейским союзникам: «Вот он будет это требовать от них. Поэтому Трамп вовсе не ослабление НАТО означает, а скорее его усиление.»
Изменение риторики и суверенитет Европы
Однако эксперт отмечает важное изменение в риторике: «Другое дело, что он говорит о том, что мы, американцы, воевать сейчас не будем. А поскольку НАТО — это некое ограничение суверенитета европейских стран в обмен на то, что Америка готова воевать за европейские страны, то получается, что никто не собирается нападать на Европу.»
Марков подчеркивает: «Сказать, что приход Трампа сам по себе приведет к ослаблению НАТО, нельзя. Скорее, мы увидим изменение акцентов в трансатлантических отношениях и, возможно, более прагматичный подход к вопросам европейской безопасности.»
Критика концепции «российской угрозы»
Марков критически оценивает заявления о российской угрозе: «Европа кричит о том, что Россия собирается нападать, но все знают, что это ложь. И те, кто кричат, знают, что это ложь. Просто будут поменьше кричать эту наглую ложь о том, что Россия собирается напасть на Европу. От этого Европе только лучше будет.»
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