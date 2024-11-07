Политолог рассказал, что будет с НАТО после прихода Трампа

Политолог Марков: приход Трампа будет означать усиление НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению эксперта Трамп планирует укрепить НАТО
По мнению эксперта Трамп планирует укрепить НАТО Фото:

Возвращение Дональда Трампа на  пост президента США вызывает множество вопросов о  будущем НАТО и трансатлантических отношений. Политолог Сергей Марков предлагает неожиданный взгляд на  эту ситуацию, утверждая, что Трамп намерен не ослабить, а усилить Альянс — подробнее в  материале URA.RU.

Трамп и НАТО: усиление вместо ослабления

«Многие ошибочно полагают, что Трамп стремится ослабить НАТО, но это не так,» — начинает Марков. «НАТО — это форма политического доминирования США над  Европой. И Трамп вовсе не за  ослабление НАТО. Он, наоборот, требует, чтобы все страны-члены НАТО увеличили свое финансирование своих военных бюджетов.»

Требование увеличения военных бюджетов

США явялется самым крупным спонсором НАТО
США явялется самым крупным спонсором НАТО
Фото:

Эксперт подчеркивает ключевое требование Трампа: «Он говорит: „Почему Америка тратит 3-4% своего ВВП на  военный бюджет, а европейские страны тратят процент-полтора на  свои военные бюджеты“. Он еще когда был президентом на  прошлом сроке, потребовал от  них публично: „Вы, я сказал, обязаны увеличить минимум до  2% свой военный бюджет“.»

По  мнению Маркова, это требование будет одним из  основных в  политике Трампа по  отношению к  европейским союзникам: «Вот он будет это требовать от  них. Поэтому Трамп вовсе не ослабление НАТО означает, а скорее его усиление.»

Изменение риторики и суверенитет Европы

Однако эксперт отмечает важное изменение в  риторике: «Другое дело, что он говорит о  том, что мы, американцы, воевать сейчас не будем. А поскольку НАТО — это некое ограничение суверенитета европейских стран в  обмен на  то, что Америка готова воевать за  европейские страны, то получается, что никто не собирается нападать на  Европу.»

Марков подчеркивает: «Сказать, что приход Трампа сам по  себе приведет к  ослаблению НАТО, нельзя. Скорее, мы увидим изменение акцентов в  трансатлантических отношениях и, возможно, более прагматичный подход к  вопросам европейской безопасности.»

Критика концепции «российской угрозы»

Марков критически оценивает заявления о  российской угрозе: «Европа кричит о  том, что Россия собирается нападать, но все знают, что это ложь. И те, кто кричат, знают, что это ложь. Просто будут поменьше кричать эту наглую ложь о  том, что Россия собирается напасть на  Европу. От  этого Европе только лучше будет.»

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Возвращение Дональда Трампа на  пост президента США вызывает множество вопросов о  будущем НАТО и трансатлантических отношений. Политолог Сергей Марков предлагает неожиданный взгляд на  эту ситуацию, утверждая, что Трамп намерен не ослабить, а усилить Альянс — подробнее в  материале URA.RU. Трамп и НАТО: усиление вместо ослабления «Многие ошибочно полагают, что Трамп стремится ослабить НАТО, но это не так,» — начинает Марков. «НАТО — это форма политического доминирования США над  Европой. И Трамп вовсе не за  ослабление НАТО. Он, наоборот, требует, чтобы все страны-члены НАТО увеличили свое финансирование своих военных бюджетов.» Требование увеличения военных бюджетов Эксперт подчеркивает ключевое требование Трампа: «Он говорит: „Почему Америка тратит 3-4% своего ВВП на  военный бюджет, а европейские страны тратят процент-полтора на  свои военные бюджеты“. Он еще когда был президентом на  прошлом сроке, потребовал от  них публично: „Вы, я сказал, обязаны увеличить минимум до  2% свой военный бюджет“.» По  мнению Маркова, это требование будет одним из  основных в  политике Трампа по  отношению к  европейским союзникам: «Вот он будет это требовать от  них. Поэтому Трамп вовсе не ослабление НАТО означает, а скорее его усиление.» Изменение риторики и суверенитет Европы Однако эксперт отмечает важное изменение в  риторике: «Другое дело, что он говорит о  том, что мы, американцы, воевать сейчас не будем. А поскольку НАТО — это некое ограничение суверенитета европейских стран в  обмен на  то, что Америка готова воевать за  европейские страны, то получается, что никто не собирается нападать на  Европу.» Марков подчеркивает: «Сказать, что приход Трампа сам по  себе приведет к  ослаблению НАТО, нельзя. Скорее, мы увидим изменение акцентов в  трансатлантических отношениях и, возможно, более прагматичный подход к  вопросам европейской безопасности.» Критика концепции «российской угрозы» Марков критически оценивает заявления о  российской угрозе: «Европа кричит о  том, что Россия собирается нападать, но все знают, что это ложь. И те, кто кричат, знают, что это ложь. Просто будут поменьше кричать эту наглую ложь о  том, что Россия собирается напасть на  Европу. От  этого Европе только лучше будет.»
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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