Свердловский экс-министр Старков вышел из-под ареста

07 ноября 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Василий Старков попал под уголовное преследование летом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО Экс-глава свердловского министерства транспорта Василий Старков, обвиненный во взятке, вышел из-под домашнего ареста. Ему назначили подписку о невыезде, сообщили URA.RU в Кировском райсуде Екатеринбурга. «По уголовному делу Старкова прошло предварительное заседание. Его защита подала ходатайство об исключении из дела некоторых доказательств. Мера пресечения в суде не избиралась, Старков находится под подпиской о невыезде», — сообщили в инстанции. От каких конкретно доказательств хотела избавиться защита, неизвестно. Адвокат Старкова не ответил на звонок корреспондента. Комментариев от силовых структур нет. О задержании Старкова стало известно 9 июля. Его, по данным агентства, обвиняют в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. Эти деньги он мог брать за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами. Считается, что показания на него дал бывший подчиненный — экс-глава Управления автодорог региона Вячеслав Данилов. Он тоже попал под следствие. Ему вменяют взятку в 12 миллионов рублей. Оба фигуранта вину признали. Все, что известно о деле Старкова, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава свердловского министерства транспорта Василий Старков, обвиненный во взятке, вышел из-под домашнего ареста. Ему назначили подписку о невыезде, сообщили URA.RU в Кировском райсуде Екатеринбурга. «По уголовному делу Старкова прошло предварительное заседание. Его защита подала ходатайство об исключении из дела некоторых доказательств. Мера пресечения в суде не избиралась, Старков находится под подпиской о невыезде», — сообщили в инстанции. От каких конкретно доказательств хотела избавиться защита, неизвестно. Адвокат Старкова не ответил на звонок корреспондента. Комментариев от силовых структур нет. О задержании Старкова стало известно 9 июля. Его, по данным агентства, обвиняют в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. Эти деньги он мог брать за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами. Считается, что показания на него дал бывший подчиненный — экс-глава Управления автодорог региона Вячеслав Данилов. Он тоже попал под следствие. Ему вменяют взятку в 12 миллионов рублей. Оба фигуранта вину признали. Все, что известно о деле Старкова, — в сюжете URA.RU.