Власти заявили о серьезном дефиците учителей в Екатеринбурге: цифра

В школах Екатеринбурга не хватает порядка 140 учителей. На данный момент руководители учреждений активно ищут новые кадры. Об этом рассказала глава департамента образования горадминистрации Инна Гумбатова.
«Около месяца назад мне предоставляли статистику. На тот период в школах Екатеринбурга не хватало 143 педагога. Руководители приняли все меры: распределение педнагрузки, приглашения совместителей, размещение вакансий. Тем не менее эти вакансии остаются», — сказала чиновница в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее в беседе с URA.RU вице-мэр Константин Шевченко, курирующий соцполитику, заявил о нехватке учителей начальных классов, математики, русского языка, литературы, иностранных языков. Причины дефицита и методы борьбы с ним — в отдельном материале агентства.
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