Димитров день 8 ноября: традиции, приметы и что нельзя делать в праздник

Православные 8 ноября 2024 года отмечают Дмитриев день
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8 ноября верующие отмечают Дмитриев день
8 ноября верующие отмечают Дмитриев день Фото:

8 ноября православные христиане отмечают день памяти великомученика Димитрия Солунского. В народе этот праздник называют Димитров день или Дмитриев день. С ним, как и со всеми православными праздниками, связано много традиций, примет и поверий. Что можно и чего нельзя делать 8 ноября, как правильно провести этот день — читайте в материале URA.RU.

Как возник праздник Дмитриев день

Святой Дмитрий родился в Фессалониках (современные Салоники) в семье римского проконсула. Будучи тайными последователями Христа, его родители крестили сына в домашнем храме и воспитали его в христианской вере. После кончины отца Дмитрий унаследовал его положение и начал открыто распространять учение Христа среди местного населения. Весть о его миссионерской деятельности достигла Рима, и император Максимилиан, возвращавшийся из военного похода, решил вмешаться.

Прибыв в Фессалоники, император распорядился арестовать Дмитрия. Молодого человека заключили в темницу, где он провел последние часы своей земной жизни. Вскоре в городе начались гладиаторские состязания, в которых принимали участие узники. Дмитрий благословил одного из христиан, Нестора, и тот сумел одолеть римского бойца. Возмущённый император приговорил к казни и Нестора, и Дмитрия. Их тела были погребены местными христианами.

Спустя годы, в IV веке, по велению императора Константина над местом захоронения Дмитрия возвели храм, а его мощи перенесли в мраморный саркофаг. Согласно преданию, останки святого источали миро, за что его стали именовать Мироточивым. Сегодня во всем мире существует немало храмов, освященных в честь Дмитрия Солунского, и его память чтится как православными, так и католическими общинами.

Традиции Дмитриева дня

Дмитриев день символизирует завершение осеннего сезона и переход к зиме, завершая сельскохозяйственный цикл. В старину в этот день выплачивались задолженности и производился расчёт с сезонными работниками. Также заключались соглашения на будущий год.

На Руси Дмитрий Солунский занимал почетное место среди святых воинов, его почитали наравне с Георгием Победоносцем. Ему молились о храбрости и победе в битвах. В Дмитриев день в православных храмах проходят торжественные литургии, сопровождаемые чтением акафистов святому Дмитрию.

С Димитрова дня разрешалось начинать засолку капусты, мочение яблок и заготовку других овощей и фруктов на зиму. Хозяйки старались сделать как можно больше солений и варений, чтобы хватило до следующего урожая. При этом часть заготовок обязательно раздавали бедным и нуждающимся.

Символом праздника считалась свеча. Ее зажигали в каждом доме и ставили перед образами. Верили, что святой Димитрий в образе всадника на белом коне объезжает в этот день дома христиан, и там, где горит свеча, — оставляет свое благословение.

Приметы и поверья Дмитриева дня

С Дмитриевым днем связано множество погодных примет. Так, если 8 ноября выпадал снег, это предвещало снежную и морозную зиму. А если день был теплым и безветренным, ждали короткую и мягкую зиму. По поведению животных и птиц также судили о предстоящей погоде:

  • если галки и вороны садились на верхушки деревьев — ожидали ветра и ненастья;
  • если дрова в печи горели с треском — к морозам, а если дымили и тлели — к оттепели;
  • если домашняя скотина во дворе жалась друг к другу — быть холодам и вьюгам.

Кроме того, в Димитров день обращали внимание на различные бытовые приметы.

Например:

  • рожденные 8 ноября мальчики считались счастливыми и удачливыми, а вот девочки — своенравными и капризными;
  • если на Дмитрия сделать доброе дело или подать милостыню — весь год будет удачным и благополучным;
  • чтобы в доме водились деньги, в этот день нужно было пересчитать всю наличность, а затем положить монету в угол.

Как лучше всего провести Дмитриев день

Православная церковь в Дмитриев день рекомендует посетить храм, поставить свечи, помолиться великомученику Димитрию Солунскому и попросить его о защите и покровительстве. Также желательно почитать житие святого, поразмышлять о своей жизни и покаяться в грехах, сделать доброе дело, помочь нуждающимся.

Что нельзя делать в Дмитриев день

В то же время народная традиция предписывает 8 ноября воздерживаться от тяжелого физического труда, особенно связанного с землей и растениями — копать, рыть, пахать, сажать, рубить и т.п. Считалось, что в этот день земля «засыпает» до весны и тревожить ее нельзя.

Под запретом были также шумные гулянья, пляски, песни и прочие увеселения. День следовало провести в тишине и благочестии, вспоминая усопших родных и близких. Ссоры, конфликты и злословие 8 ноября могли привести к беде и несчастьям.

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8 ноября православные христиане отмечают день памяти великомученика Димитрия Солунского. В народе этот праздник называют Димитров день или Дмитриев день. С ним, как и со всеми православными праздниками, связано много традиций, примет и поверий. Что можно и чего нельзя делать 8 ноября, как правильно провести этот день — читайте в материале URA.RU. Как возник праздник Дмитриев день Святой Дмитрий родился в Фессалониках (современные Салоники) в семье римского проконсула. Будучи тайными последователями Христа, его родители крестили сына в домашнем храме и воспитали его в христианской вере. После кончины отца Дмитрий унаследовал его положение и начал открыто распространять учение Христа среди местного населения. Весть о его миссионерской деятельности достигла Рима, и император Максимилиан, возвращавшийся из военного похода, решил вмешаться. Прибыв в Фессалоники, император распорядился арестовать Дмитрия. Молодого человека заключили в темницу, где он провел последние часы своей земной жизни. Вскоре в городе начались гладиаторские состязания, в которых принимали участие узники. Дмитрий благословил одного из христиан, Нестора, и тот сумел одолеть римского бойца. Возмущённый император приговорил к казни и Нестора, и Дмитрия. Их тела были погребены местными христианами. Спустя годы, в IV веке, по велению императора Константина над местом захоронения Дмитрия возвели храм, а его мощи перенесли в мраморный саркофаг. Согласно преданию, останки святого источали миро, за что его стали именовать Мироточивым. Сегодня во всем мире существует немало храмов, освященных в честь Дмитрия Солунского, и его память чтится как православными, так и католическими общинами. Традиции Дмитриева дня Дмитриев день символизирует завершение осеннего сезона и переход к зиме, завершая сельскохозяйственный цикл. В старину в этот день выплачивались задолженности и производился расчёт с сезонными работниками. Также заключались соглашения на будущий год. На Руси Дмитрий Солунский занимал почетное место среди святых воинов, его почитали наравне с Георгием Победоносцем. Ему молились о храбрости и победе в битвах. В Дмитриев день в православных храмах проходят торжественные литургии, сопровождаемые чтением акафистов святому Дмитрию. С Димитрова дня разрешалось начинать засолку капусты, мочение яблок и заготовку других овощей и фруктов на зиму. Хозяйки старались сделать как можно больше солений и варений, чтобы хватило до следующего урожая. При этом часть заготовок обязательно раздавали бедным и нуждающимся. Символом праздника считалась свеча. Ее зажигали в каждом доме и ставили перед образами. Верили, что святой Димитрий в образе всадника на белом коне объезжает в этот день дома христиан, и там, где горит свеча, — оставляет свое благословение. Приметы и поверья Дмитриева дня С Дмитриевым днем связано множество погодных примет. Так, если 8 ноября выпадал снег, это предвещало снежную и морозную зиму. А если день был теплым и безветренным, ждали короткую и мягкую зиму. По поведению животных и птиц также судили о предстоящей погоде: Кроме того, в Димитров день обращали внимание на различные бытовые приметы. Например: Как лучше всего провести Дмитриев день Православная церковь в Дмитриев день рекомендует посетить храм, поставить свечи, помолиться великомученику Димитрию Солунскому и попросить его о защите и покровительстве. Также желательно почитать житие святого, поразмышлять о своей жизни и покаяться в грехах, сделать доброе дело, помочь нуждающимся. Что нельзя делать в Дмитриев день В то же время народная традиция предписывает 8 ноября воздерживаться от тяжелого физического труда, особенно связанного с землей и растениями — копать, рыть, пахать, сажать, рубить и т.п. Считалось, что в этот день земля «засыпает» до весны и тревожить ее нельзя. Под запретом были также шумные гулянья, пляски, песни и прочие увеселения. День следовало провести в тишине и благочестии, вспоминая усопших родных и близких. Ссоры, конфликты и злословие 8 ноября могли привести к беде и несчастьям.
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