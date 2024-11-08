Магнитные бури 8 ноября: чего ждать и как защитить себя

В среду, 6 ноября, на Солнце зафиксировали вспышку высшего балла X2.4. 7 ноября она принесла на Землю магнитную бурю класса G1. Геомагнитная обстановка останется нестабильной и 8 ноября. Какой силы ждать магнитную бурь в этот день — читайте в материале URA.RU.
Магнитная буря 8 ноября: чего стоит ожидать
Согласно последним данным, 8 ноября Земля, вероятно, подвергнется воздействию слабого геомагнитного шторма. До шести утра сила возмущений достигнет четырех баллов, затем геомагнитная обстановка стабилизируется, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. В целом средняя интенсивность колебаний магнитного поля в этот день прогнозируется на уровне трех баллов, что соответствует легкой степени бури.
Тем не менее, вероятность возникновения бури составляет лишь 25%, а риск развития сильного магнитного шторма оценивается всего в 1%.
Отметим, что спрогнозировать вспышки на Солнце, а следовательно, и магнитные бури — сложная задача. Ситуация может измениться за несколько часов. В связи с этим людям, чувствительным к изменениям погоды, специалисты рекомендуют систематически отслеживать прогноз геомагнитных колебаний, чтобы быть подготовленными к возможным изменениям в самочувствии.
Когда будут следующие магнитные бури
Прогнозы показывают, что в ноябре ожидается несколько периодов повышенной активности солнечных выбросов. Так, 9, 11, 12, 15 и 20 ноября возможны более значительные геомагнитные возмущения, достигающие уровня четырех баллов. Эти даты отмечены как периоды «возмущенной» магнитосферы.
Классификация магнитных бурь:
Без магнитной бури (Kp 0-2) — спокойное состояние магнитосферы Земли.
- Слабая магнитная буря (Kp 3-4, G1) — небольшие отклонения в магнитной среде.
- Умеренная магнитная буря (Kp 5-6, G2) — средние по интенсивности колебания магнитного фона.
- Сильная магнитная буря (Kp 7-8, G3) — заметные изменения в состоянии магнитного поля.
- Очень сильная магнитная буря (Kp 9, G4) — чрезвычайно высокие колебания магнитной оболочки Земли.
- Экстремальная магнитная буря (Kp 10+, G5) — катастрофические изменения в структуре магнитного поля планеты.
Возможные последствия
Геомагнитные бури могут вызывать полярные сияния и негативно влиять на работу спутниковых систем и наземной техники. Некоторые медики считают, что они также могут оказывать определённое воздействие на самочувствие отдельных категорий людей. Однако их прямое влияние на здоровье пока остается недоказанным.
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