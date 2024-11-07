Европа рискует остаться без газа зимой

Страны Евросоюза могут столкнуться с перебоями в поставках газа в зимние месяцы из -за нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского трубопроводного газа. Об этом сообщают иностранные СМИ.
«Одна из главных проблем заключается в том, что европейский газовый рынок теперь связан с нестабильными мировыми энергетическими рынками больше, чем когда-либо, в результате его переориентации с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ (СПГ)», — пишет Financial Times. По словам одного из трейдеров, сейчас европейские газовые хранилища заполнены на полную мощность, однако несколько серьезных нарушений в процессе поставок могут привести к критическим последствиям.
Дополнительные сложности могут возникнуть после завершения действующего договора о транзите российского газа через Украину в конце 2024 года. Помимо этого, существуют проблемы с ожидаемым ростом поставок СПГ в Европу этой зимой, который остается ограниченным из -за задержек в запуске новых экспортных мощностей.
Компания Kpler прогнозирует, что поставки СПГ на европейский рынок вырастут только на 2,5 миллиона тонн, что значительно меньше увеличения в предыдущем году, подчеркивает издание. Также в случае, если эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет к блокаде Ормузского пролива, это может поставить под угрозу до 20% глобальных поставок сжиженного природного газа.
Ранее Европа нашла способ получить газ через Украину от союзника России. Компании из Венгрии и Словакии находятся на последнем этапе обсуждения договоренностей по импорту азербайджанского природного газа, который будет транспортироваться через газопроводную систему Украины. Планируемый объем поставок оценивается в диапазоне от 12 до 14 миллиардов кубических метров газа ежегодно.
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