Европа рискует остаться без газа зимой

FT: поставки газа в Европу зимой оказались под угрозой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европа зимой может остаться без газа из-за снижения импорта российского трубопроводного газа
Европа зимой может остаться без газа из-за снижения импорта российского трубопроводного газа Фото:

Страны Евросоюза могут столкнуться с перебоями в поставках газа в зимние месяцы из -за нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского трубопроводного газа. Об этом сообщают иностранные СМИ.

«Одна из главных проблем заключается в том, что европейский газовый рынок теперь связан с нестабильными мировыми энергетическими рынками больше, чем когда-либо, в результате его переориентации с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ (СПГ)», — пишет Financial Times. По словам одного из трейдеров, сейчас европейские газовые хранилища заполнены на полную мощность, однако несколько серьезных нарушений в процессе поставок могут привести к критическим последствиям.

Дополнительные сложности могут возникнуть после завершения действующего договора о транзите российского газа через Украину в конце 2024 года. Помимо этого, существуют проблемы с ожидаемым ростом поставок СПГ в Европу этой зимой, который остается ограниченным из -за задержек в запуске новых экспортных мощностей.

Компания Kpler прогнозирует, что поставки СПГ на европейский рынок вырастут только на 2,5 миллиона тонн, что значительно меньше увеличения в предыдущем году, подчеркивает издание. Также в случае, если эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет к блокаде Ормузского пролива, это может поставить под угрозу до 20% глобальных поставок сжиженного природного газа.

Ранее Европа нашла способ получить газ через Украину от союзника России. Компании из Венгрии и Словакии находятся на последнем этапе обсуждения договоренностей по импорту азербайджанского природного газа, который будет транспортироваться через газопроводную систему Украины. Планируемый объем поставок оценивается в диапазоне от 12 до 14 миллиардов кубических метров газа ежегодно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Евросоюза могут столкнуться с перебоями в поставках газа в зимние месяцы из -за нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского трубопроводного газа. Об этом сообщают иностранные СМИ. «Одна из главных проблем заключается в том, что европейский газовый рынок теперь связан с нестабильными мировыми энергетическими рынками больше, чем когда-либо, в результате его переориентации с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ (СПГ)», — пишет Financial Times. По словам одного из трейдеров, сейчас европейские газовые хранилища заполнены на полную мощность, однако несколько серьезных нарушений в процессе поставок могут привести к критическим последствиям. Дополнительные сложности могут возникнуть после завершения действующего договора о транзите российского газа через Украину в конце 2024 года. Помимо этого, существуют проблемы с ожидаемым ростом поставок СПГ в Европу этой зимой, который остается ограниченным из -за задержек в запуске новых экспортных мощностей. Компания Kpler прогнозирует, что поставки СПГ на европейский рынок вырастут только на 2,5 миллиона тонн, что значительно меньше увеличения в предыдущем году, подчеркивает издание. Также в случае, если эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет к блокаде Ормузского пролива, это может поставить под угрозу до 20% глобальных поставок сжиженного природного газа. Ранее Европа нашла способ получить газ через Украину от союзника России. Компании из Венгрии и Словакии находятся на последнем этапе обсуждения договоренностей по импорту азербайджанского природного газа, который будет транспортироваться через газопроводную систему Украины. Планируемый объем поставок оценивается в диапазоне от 12 до 14 миллиардов кубических метров газа ежегодно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...