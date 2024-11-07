Ямальская авиакомпания назвала новые рейсы на зиму 2025 года

В продаже появились билеты на рейсы 2025 года (архивное фото)
Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на зимние перелеты на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«С сегодняшнего дня можно оформить перелет с 1 января 2025 года по 29 марта 2025 года», — написали в telegram-канале АК «Ямал». Билеты уже доступны на сайте компании и кассах.
Какие прямые рейсы из ЯНАО доступны зимой 2025 года:
Салехард
- Екатеринбург
- Санкт-Петербург
- Москва
- Тюмень
- Сочи
- Минеральные Воды
- Омск
- Уфу
- Новосибирск
- Казань
- Ноябрьск
- Новый Уренгой
Новый Уренгой
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Омск
- Минеральные Воды
- Сочи
- Москва
- Тюмень
Ноябрьск
- Екатеринбург
- Санкт-Петербург
- Сочи
- Уфа
- Омск
- Тюмень
- Москва
Надым
- Екатеринбург
- Москва
- Тюмень
- Санкт-Петербург
- Москва
- Омск
- Сочи
- Уфа
Ранее URA.RU сообщало о переходе аэропорта Салехарда на зимний режим работы. В зимний период будет доступно 13 прямых авиарейсов и 11 вертолетных маршрутов.
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