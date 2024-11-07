Ямальская авиакомпания назвала новые рейсы на зиму 2025 года

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В продаже появились билеты на рейсы 2025 года (архивное фото)
В продаже появились билеты на рейсы 2025 года (архивное фото) Фото:

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на зимние перелеты на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«С сегодняшнего дня можно оформить перелет с 1 января 2025 года по 29 марта 2025 года», — написали в telegram-канале АК «Ямал». Билеты уже доступны на сайте компании и кассах.

Какие прямые рейсы из ЯНАО доступны зимой 2025 года:

Салехард

  • Екатеринбург
  • Санкт-Петербург
  • Москва
  • Тюмень
  • Сочи
  • Минеральные Воды
  • Омск
  • Уфу
  • Новосибирск
  • Казань
  • Ноябрьск
  • Новый Уренгой

Новый Уренгой

  • Санкт-Петербург
  • Новосибирск
  • Омск
  • Минеральные Воды
  • Сочи
  • Москва
  • Тюмень

Ноябрьск

  • Екатеринбург
  • Санкт-Петербург
  • Сочи
  • Уфа
  • Омск
  • Тюмень
  • Москва

Надым

  • Екатеринбург
  • Москва
  • Тюмень
  • Санкт-Петербург
  • Москва
  • Омск
  • Сочи
  • Уфа

Ранее URA.RU сообщало о переходе аэропорта Салехарда на зимний режим работы. В зимний период будет доступно 13 прямых авиарейсов и 11 вертолетных маршрутов.

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Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на зимние перелеты на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «С сегодняшнего дня можно оформить перелет с 1 января 2025 года по 29 марта 2025 года», — написали в telegram-канале АК «Ямал». Билеты уже доступны на сайте компании и кассах. Какие прямые рейсы из ЯНАО доступны зимой 2025 года: Салехард Новый Уренгой Ноябрьск Надым Ранее URA.RU сообщало о переходе аэропорта Салехарда на зимний режим работы. В зимний период будет доступно 13 прямых авиарейсов и 11 вертолетных маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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