Матвиенко потребовала улучшить транспорт в Екатеринбурге

Властям Екатеринбурга необходимо обеспечить регулярное курсирование общественного транспорта. Такое заявление сделала председатель Совфеда Валентина Матвиенко во время беседы с сенатором Александром Высокинским на заседании верхней палаты Федерального Собрания 7 ноября.
«Но постановление должно быть исполнено в полном объеме. Общественный транспорт в Екатеринбурге должен ходить регулярно», — сказала спикер Совфеда.
Тему общественного транспорта уральской столицы она поднимает второй раз за две недели. Первый был 23 октября. На заседании, где рассматривались проекты развития Свердловской области, Матвиенко упрекнула присутствовавшего в зале мэра Алексея Орлова в том, что горожане порой не могут выехать на автобусах из центра Екатеринбурга. Она также посоветовала Орлову почаще ездить в общественном транспорте, чтобы прочувствовать боль негодующих пассажиров.
После этого Орлов признался, что регулярно пользуется общественным транспортом, однако не уточнил, на каком именно транспорте передвигается. На заявление мэра обратила внимание блогерша Ксения Собчак и призвала екатеринбуржцев проверить неожиданное признание и подловить Орлова в автобусе.
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