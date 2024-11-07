FT: российские акции на бирже выросли за считаные часы после победы Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские акции выросли в первые часы после победы Трампа, увеличив рублевый индекс MOEX на 3,6%
Российские акции выросли в первые часы после победы Трампа, увеличив рублевый индекс MOEX на 3,6% Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Российские акции на бирже резко выросли вскоре после объявления о победе Дональда Трампа на выборах. Ведущие российские компании, включая энергетические гиганты «Газпром» и «Новатэк», значительно укрепили свои позиции, что привело к повышению интереса со стороны трейдеров западных банков.

«Российские акции выросли за считаные часы после победы Трампа», — сообщает издание Financial Times. Повышенный интерес к российским акциям среди западных трейдеров был вызван предположениями о возможном смягчении экономических санкций. Российский рынок акций демонстрировал рост в первые часы после объявления о победе. Рублевый индекс MOEX увеличился на 3,6%.

Среди компаний, которые показали наибольший рост, оказались не только «Газпром» и «Новатэк», но и интернет-площадка Ozon, которая выросла больше всех, а также «Аэрофлот», который изначально прибавил 6%. Другие значимые российские компании, такие как АФК «Система», «Алроса», «Татнефть», «Юнипро», «ТКС Холдинг» и «ММК», также укрепили свои позиции на фоне политических изменений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские акции на бирже резко выросли вскоре после объявления о победе Дональда Трампа на выборах. Ведущие российские компании, включая энергетические гиганты «Газпром» и «Новатэк», значительно укрепили свои позиции, что привело к повышению интереса со стороны трейдеров западных банков. «Российские акции выросли за считаные часы после победы Трампа», — сообщает издание Financial Times. Повышенный интерес к российским акциям среди западных трейдеров был вызван предположениями о возможном смягчении экономических санкций. Российский рынок акций демонстрировал рост в первые часы после объявления о победе. Рублевый индекс MOEX увеличился на 3,6%. Среди компаний, которые показали наибольший рост, оказались не только «Газпром» и «Новатэк», но и интернет-площадка Ozon, которая выросла больше всех, а также «Аэрофлот», который изначально прибавил 6%. Другие значимые российские компании, такие как АФК «Система», «Алроса», «Татнефть», «Юнипро», «ТКС Холдинг» и «ММК», также укрепили свои позиции на фоне политических изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...