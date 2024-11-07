Пермские приставы показали, как закрывали скандальный дом престарелых. Видео

Пермские приставы закрыли дом престарелых «Долголетие»
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Часть постояльцев дома престарелых «Долголетие» передали родственникам
Часть постояльцев дома престарелых «Долголетие» передали родственникам Фото:
новость из сюжета
Гибель пациентов пермского пансионата «Долголетие»

В Пермском крае приостановили деятельность пансионата «Долголетие». Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры.

«Ведется работа по организации временного размещения постояльцев приюта в государственных социальных и медицинских учреждениях, часть из них передана родственникам. После размещения всех граждан работа учреждения будет приостановлена. Рассмотрение заявленных исковых требований и устранение пансионатом допущенных нарушений находятся на контроле надзорного органа», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что управляющую домом престарелых «Долголетие» Татьяну Цыцеву освободили в зале суда. Такое решение принял судья Свердловского районного суда Валерий Слобожанин, передает корреспондент URA.RU с места событий. 

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В Пермском крае приостановили деятельность пансионата «Долголетие». Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры. «Ведется работа по организации временного размещения постояльцев приюта в государственных социальных и медицинских учреждениях, часть из них передана родственникам. После размещения всех граждан работа учреждения будет приостановлена. Рассмотрение заявленных исковых требований и устранение пансионатом допущенных нарушений находятся на контроле надзорного органа», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что управляющую домом престарелых «Долголетие» Татьяну Цыцеву освободили в зале суда. Такое решение принял судья Свердловского районного суда Валерий Слобожанин, передает корреспондент URA.RU с места событий. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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