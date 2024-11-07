В Пермском крае приостановили деятельность пансионата «Долголетие». Об этом сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры.
«Ведется работа по организации временного размещения постояльцев приюта в государственных социальных и медицинских учреждениях, часть из них передана родственникам. После размещения всех граждан работа учреждения будет приостановлена. Рассмотрение заявленных исковых требований и устранение пансионатом допущенных нарушений находятся на контроле надзорного органа», — говорится в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что управляющую домом престарелых «Долголетие» Татьяну Цыцеву освободили в зале суда. Такое решение принял судья Свердловского районного суда Валерий Слобожанин, передает корреспондент URA.RU с места событий.
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