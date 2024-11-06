06 ноября 2024

Управляющую пермским скандальным домом престарелых «Долголетие» освободили в зале суда

Управляющую пермским домом престарелых «Долголетие» освободили в зале суда
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Управляющую пермским пансионатом «Долголетие» Татьяну Цыцеву освободили из-под стражи
Управляющую пермским пансионатом «Долголетие» Татьяну Цыцеву освободили из-под стражи Фото:
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Гибель пациентов пермского пансионата «Долголетие»

Управляющую домом престарелых «Долголетие» в Перми освободили в зале суда. Такое решение принял судья Свердловского районного суда Валерий Слобожанин, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Избрать в отношении обвиняемой Татьяны Цыцевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей нельзя общаться с потерпевшими, свидетелями, обвиняемыми по делу. Связь можно использовать только для вызова экстренных служб и общения со следствием», — передает корреспондент URA.RU слова судьи.

Ранее URA.RU рассказывало, что следователь попросил отправить Татьяну Цыцеву в СИЗО до 30 декабря. Прокурор посчитал такую позицию чрезмерно суровой, так как Цыцева ранее не была судима и воспитывает восьмилетнего ребенка, а ее муж находится в зоне СВО.

Скандал в пермском доме престарелых «Долголетие» начался в 2023 году. Тогда родственники постояльцев обвинили руководство пансионата в гибели их подопечных. Проверки, которые были проведены в пансионате различными ведомствами, показали, что дом престарелых работал с массой нарушений. По указанию председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело. Деятельность санатория приостановлена, прокуратура добивается в суде его полного закрытия. 

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Управляющую домом престарелых «Долголетие» в Перми освободили в зале суда. Такое решение принял судья Свердловского районного суда Валерий Слобожанин, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Избрать в отношении обвиняемой Татьяны Цыцевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей нельзя общаться с потерпевшими, свидетелями, обвиняемыми по делу. Связь можно использовать только для вызова экстренных служб и общения со следствием», — передает корреспондент URA.RU слова судьи. Ранее URA.RU рассказывало, что следователь попросил отправить Татьяну Цыцеву в СИЗО до 30 декабря. Прокурор посчитал такую позицию чрезмерно суровой, так как Цыцева ранее не была судима и воспитывает восьмилетнего ребенка, а ее муж находится в зоне СВО. Скандал в пермском доме престарелых «Долголетие» начался в 2023 году. Тогда родственники постояльцев обвинили руководство пансионата в гибели их подопечных. Проверки, которые были проведены в пансионате различными ведомствами, показали, что дом престарелых работал с массой нарушений. По указанию председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело. Деятельность санатория приостановлена, прокуратура добивается в суде его полного закрытия. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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