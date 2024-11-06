Управляющую пермским скандальным домом престарелых «Долголетие» освободили в зале суда

Управляющую домом престарелых «Долголетие» в Перми освободили в зале суда. Такое решение принял судья Свердловского районного суда Валерий Слобожанин, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Избрать в отношении обвиняемой Татьяны Цыцевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей нельзя общаться с потерпевшими, свидетелями, обвиняемыми по делу. Связь можно использовать только для вызова экстренных служб и общения со следствием», — передает корреспондент URA.RU слова судьи.
Ранее URA.RU рассказывало, что следователь попросил отправить Татьяну Цыцеву в СИЗО до 30 декабря. Прокурор посчитал такую позицию чрезмерно суровой, так как Цыцева ранее не была судима и воспитывает восьмилетнего ребенка, а ее муж находится в зоне СВО.
Скандал в пермском доме престарелых «Долголетие» начался в 2023 году. Тогда родственники постояльцев обвинили руководство пансионата в гибели их подопечных. Проверки, которые были проведены в пансионате различными ведомствами, показали, что дом престарелых работал с массой нарушений. По указанию председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело. Деятельность санатория приостановлена, прокуратура добивается в суде его полного закрытия.
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