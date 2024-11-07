Над главной переправой ЯНАО начнут курсировать вертолеты

Вертолеты между Салехардом и Лабытнанги будут курсировать с 8 ноября (архивное фото)
С 07:00 8 ноября стартуют вертолетные перевозки между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО). Об этом рассказали в авиакомпании «Ямал».
«Первый утренний авиарейс ЯЛ-70/71 будет выполняться из аэропорта Салехарда в 07:00 местного времени, далее по расписанию», — сообщается на сайте авиаперевозчика. Для пассажиров доступна онлайн-продажа билетов.
Билет в одну сторону будет стоить 1360 рублей. Несмотря на начало вертолетных рейсов, паромная переправа продолжает свою работу, но может остановиться в любое время.
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