Над главной переправой ЯНАО начнут курсировать вертолеты

Вертолетные рейсы между Салехардом и Лабытнанги стартуют с 8 ноября
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Вертолеты между Салехардом и Лабытнанги будут курсировать с 8 ноября (архивное фото)
Вертолеты между Салехардом и Лабытнанги будут курсировать с 8 ноября (архивное фото) Фото:

С 07:00 8 ноября стартуют вертолетные перевозки между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО). Об этом рассказали в авиакомпании «Ямал».

«Первый утренний авиарейс ЯЛ-70/71 будет выполняться из аэропорта Салехарда в 07:00 местного времени, далее по расписанию», — сообщается на сайте авиаперевозчика. Для пассажиров доступна онлайн-продажа билетов.

Билет в одну сторону будет стоить 1360 рублей. Несмотря на начало вертолетных рейсов, паромная переправа продолжает свою работу, но может остановиться в любое время. 

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С 07:00 8 ноября стартуют вертолетные перевозки между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО). Об этом рассказали в авиакомпании «Ямал». «Первый утренний авиарейс ЯЛ-70/71 будет выполняться из аэропорта Салехарда в 07:00 местного времени, далее по расписанию», — сообщается на сайте авиаперевозчика. Для пассажиров доступна онлайн-продажа билетов. Билет в одну сторону будет стоить 1360 рублей. Несмотря на начало вертолетных рейсов, паромная переправа продолжает свою работу, но может остановиться в любое время. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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