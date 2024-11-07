Власти ХМАО объявили об аукционе по заготовке елей к Новому году

Депнедра ХМАО объявил о начале торгов по праву заключения контракта на покупку лесных участков для вырубки елей к Новому году. На аукцион выставлены 50 лотов. Информация об этом размещена на сайте и в соцсетях департамента.
«Заготовке подлежат около 5,5 тысяч деревьев на территории 14 лесничеств. Среди них — Аганское, Белоярское, Березовское, Кондинское, Мегионское, Нефтеюганское, Нижневартовское, Няксимвольское, Октябрьское, Самаровское, Советское, Сургутское, Урайское и Юганское лесничества», — следует из сообщения, размещенного в telegram-канале окружного депнедра.
На сайте ведомства также опубликована документация об аукционе. Начальная цена лотов составляет от около полутора тысяч рублей до 70 тысяч рублей. Стоимость зависит от местоположения, площади лесных насаждений и количества деревьев, подлежащих вырубке на одном участке.
Ранее URA.RU сообщало, что нефтяники установили первую новогоднюю елку в ХМАО. Жители Когалыма заметили, как рабочие украшают главный символ Нового года на подъемнике у здания «Лукойла».
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