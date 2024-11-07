Байден сделал заявление по передаче полномочий Трампу

Президент США Джо Байден подтвердил свое уважение к результатам выборов главы Штатов, прошедших 5 ноября. Он заверил, что готов мирно передать полномочия Дональду Трампу.
«Я заверил его [Трампа], что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей [власти]», — сообщил Байден на обращении к нации в Белом доме. Видео мероприятия опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома.
Президент США отметил, что американцы заслуживают мирной передачи власти. Он также выразил уверенность в честности и прозрачности американской избирательной системы.
Бывший президент США Дональд Трамп, который впервые пришел к власти в результате выборов 2016 года, снова одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Он стал первым политиком в США с XIX века, которому удалось вернуться на пост главы государства спустя четыре года после окончания предыдущего срока.
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