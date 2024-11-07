Байден сделал заявление по передаче полномочий Трампу

Байден заявил, что покинет пост президента мирно
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Джо Байден заявил, что мирно покинет пост президента США
Джо Байден заявил, что мирно покинет пост президента США Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден подтвердил свое уважение к результатам выборов главы Штатов, прошедших 5 ноября. Он заверил, что готов мирно передать полномочия Дональду Трампу.

«Я заверил его [Трампа], что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей [власти]», — сообщил Байден на обращении к нации в Белом доме. Видео мероприятия опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома.

Президент США отметил, что американцы заслуживают мирной передачи власти. Он также выразил уверенность в честности и прозрачности американской избирательной системы.

Бывший президент США Дональд Трамп, который впервые пришел к власти в результате выборов 2016 года, снова одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Он стал первым политиком в США с XIX века, которому удалось вернуться на пост главы государства спустя четыре года после окончания предыдущего срока.

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Президент США Джо Байден подтвердил свое уважение к результатам выборов главы Штатов, прошедших 5 ноября. Он заверил, что готов мирно передать полномочия Дональду Трампу. «Я заверил его [Трампа], что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей [власти]», — сообщил Байден на обращении к нации в Белом доме. Видео мероприятия опубликовано на официальном YouTube-канале Белого дома. Президент США отметил, что американцы заслуживают мирной передачи власти. Он также выразил уверенность в честности и прозрачности американской избирательной системы. Бывший президент США Дональд Трамп, который впервые пришел к власти в результате выборов 2016 года, снова одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Он стал первым политиком в США с XIX века, которому удалось вернуться на пост главы государства спустя четыре года после окончания предыдущего срока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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