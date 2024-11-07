Путин рассказал о последствиях глобального потепления для России

Путин: глобальное потепление в России идет быстрее, чем в других регионах

07 ноября 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Глобальное потепление протекает в России быстрее, чем в других частях мира, и это имеет серьезные последствия для страны, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Мы в России знаем о глобальном потеплении не понаслышке, потому что у нас оно идет быстрее, чем в других регионах мира. Это очень серьезное дело для нас (для России — ред.), оно имеет серьезные последствия. У нас за десять лет потепление произошло на плюс 0,5 градуса. В Арктике еще быстрее — целых 0,7 плюс… Это имеет очень серьезные последствия. Мы знаем, что это такое», — сказал глава государства. Президент также подчеркнул, что изменения климата особенно заметны в Арктической зоне России, где температура растет особенно быстро. Эти изменения требуют особого внимания и адаптивных мер со стороны государства для минимизации негативных последствий для экосистемы и населения страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глобальное потепление протекает в России быстрее, чем в других частях мира, и это имеет серьезные последствия для страны, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Мы в России знаем о глобальном потеплении не понаслышке, потому что у нас оно идет быстрее, чем в других регионах мира. Это очень серьезное дело для нас (для России — ред.), оно имеет серьезные последствия. У нас за десять лет потепление произошло на плюс 0,5 градуса. В Арктике еще быстрее — целых 0,7 плюс… Это имеет очень серьезные последствия. Мы знаем, что это такое», — сказал глава государства. Президент также подчеркнул, что изменения климата особенно заметны в Арктической зоне России, где температура растет особенно быстро. Эти изменения требуют особого внимания и адаптивных мер со стороны государства для минимизации негативных последствий для экосистемы и населения страны.