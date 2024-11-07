Разногласия между Россией и Украиной позволили Соединенным Штатам Америки укрепить ведущую роль для Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Конфликт России и Украины позволил США добить укрепления своей ведущей роли для стран Европы», — заявил Путин. По его словам, Штаты контролируют Европу, что в итоге приведет к ослаблению системы подчиненности. Президент РФ отметил, что многие страны вредят себе, совершая действия в пользу США.
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