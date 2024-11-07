Путин: конфликт на Украине позволил США добиться укрепления своей ведущей роли

07 ноября 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Многие страны вредят себе, совершая действия в пользу США, считает Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Разногласия между Россией и Украиной позволили Соединенным Штатам Америки укрепить ведущую роль для Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Конфликт России и Украины позволил США добить укрепления своей ведущей роли для стран Европы», — заявил Путин. По его словам, Штаты контролируют Европу, что в итоге приведет к ослаблению системы подчиненности. Президент РФ отметил, что многие страны вредят себе, совершая действия в пользу США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разногласия между Россией и Украиной позволили Соединенным Штатам Америки укрепить ведущую роль для Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Конфликт России и Украины позволил США добить укрепления своей ведущей роли для стран Европы», — заявил Путин. По его словам, Штаты контролируют Европу, что в итоге приведет к ослаблению системы подчиненности. Президент РФ отметил, что многие страны вредят себе, совершая действия в пользу США.