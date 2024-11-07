07 ноября 2024

Путин: конфликт на Украине позволил США добиться укрепления своей ведущей роли

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Многие страны вредят себе, совершая действия в пользу США, считает Путин Фото:

Разногласия между Россией и Украиной позволили Соединенным Штатам Америки укрепить ведущую роль для Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Конфликт России и Украины позволил США добить укрепления своей ведущей роли для стран Европы», — заявил Путин. По его словам, Штаты контролируют Европу, что в итоге приведет к ослаблению системы подчиненности. Президент РФ отметил, что многие страны вредят себе, совершая действия в пользу США.

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Разногласия между Россией и Украиной позволили Соединенным Штатам Америки укрепить ведущую роль для Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Конфликт России и Украины позволил США добить укрепления своей ведущей роли для стран Европы», — заявил Путин. По его словам, Штаты контролируют Европу, что в итоге приведет к ослаблению системы подчиненности. Президент РФ отметил, что многие страны вредят себе, совершая действия в пользу США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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