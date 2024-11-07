Путин заявил, что готов вести дискуссию с Трампом

Путин заявил, что поздравляет Трампа с избранием на пост президента США

08 ноября 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

Путин поздравляет Трампа с избранием на пост президента США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США и отметил, что готов вести с ним дискуссию. Об этом он заявил на пленарной сессии «Валдая». «Хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Готов вести дискуссию с Трампом. Я ранее отмечал, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — приводит ТАСС заявление президента России. Путин также отметил, что на него произвело впечатление поведение Трампа во время покушения, и он назвал его «мужественным человеком». По его мнению, предвыборные заявления Трампа заслуживают внимания. При этом президент считает, что Трампа в его первый президентский срок затравили и «он боялся шаг сделать». В США прошли 60-е президентские выборы. Победу на них одержал республиканец Трамп. Он набрал наибольшее количество голосов от избирателей. В своих предвыборных он не раз заявлял, что сможет закончить российско-украинский конфликт за сутки. Трамп также пообещал сократить финансовую поддержку Киева в случае своей победы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США и отметил, что готов вести с ним дискуссию. Об этом он заявил на пленарной сессии «Валдая». «Хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Готов вести дискуссию с Трампом. Я ранее отмечал, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — приводит ТАСС заявление президента России. Путин также отметил, что на него произвело впечатление поведение Трампа во время покушения, и он назвал его «мужественным человеком». По его мнению, предвыборные заявления Трампа заслуживают внимания. При этом президент считает, что Трампа в его первый президентский срок затравили и «он боялся шаг сделать». В США прошли 60-е президентские выборы. Победу на них одержал республиканец Трамп. Он набрал наибольшее количество голосов от избирателей. В своих предвыборных он не раз заявлял, что сможет закончить российско-украинский конфликт за сутки. Трамп также пообещал сократить финансовую поддержку Киева в случае своей победы.