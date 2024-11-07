07 ноября 2024

Путин заявил, что готов вести дискуссию с Трампом

Путин заявил, что поздравляет Трампа с избранием на пост президента США
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин поздравляет Трампа с избранием на пост президента США Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США и отметил, что готов вести с ним дискуссию. Об этом он заявил на пленарной сессии «Валдая».

«Хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Готов вести дискуссию с Трампом. Я ранее отмечал, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — приводит ТАСС заявление президента России.

Путин также отметил, что на него произвело впечатление поведение Трампа во время покушения, и он назвал его «мужественным человеком». По его мнению, предвыборные заявления Трампа заслуживают внимания. При этом президент считает, что Трампа в его первый президентский срок затравили и «он боялся шаг сделать».

В США прошли 60-е президентские выборы. Победу на них одержал республиканец Трамп. Он набрал наибольшее количество голосов от избирателей. В своих предвыборных он не раз заявлял, что сможет закончить российско-украинский конфликт за сутки. Трамп также пообещал сократить финансовую поддержку Киева в случае своей победы.

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Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США и отметил, что готов вести с ним дискуссию. Об этом он заявил на пленарной сессии «Валдая». «Хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Готов вести дискуссию с Трампом. Я ранее отмечал, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — приводит ТАСС заявление президента России. Путин также отметил, что на него произвело впечатление поведение Трампа во время покушения, и он назвал его «мужественным человеком». По его мнению, предвыборные заявления Трампа заслуживают внимания. При этом президент считает, что Трампа в его первый президентский срок затравили и «он боялся шаг сделать». В США прошли 60-е президентские выборы. Победу на них одержал республиканец Трамп. Он набрал наибольшее количество голосов от избирателей. В своих предвыборных он не раз заявлял, что сможет закончить российско-украинский конфликт за сутки. Трамп также пообещал сократить финансовую поддержку Киева в случае своей победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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