Путин не исключил проведение военных учений РФ и КНДР

08 ноября 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Путин напомнил Западу о взаимной помощи двух стран Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Президент России Владимир Путин не исключил возможность проведения Россией совместных военных учений с КНДР. Об этом российский лидер заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Посмотрим, можем и учения проводить (с КНДР — ред.), почему нет. А там есть и статья четвертая, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства», — сказал Путин. Сначала спецоперации на Украине лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил активно поддерживать российских военных на СВО. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи ранее рассказала об этом на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве Владимир Путин 15 октября предложил Госдуме ратифицировать бессрочный договор о стратегическом партнерстве с КНДР, подписанный 19 июня 2024 года в Пхеньяне. Договор включает военную помощь в случае агрессии против одной из сторон и предоставляет возможность приостановки его действия с уведомлением другой стороны. Договор основывается на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности, невмешательстве во внутренние дела и стремлении к многополярному миру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин не исключил возможность проведения Россией совместных военных учений с КНДР. Об этом российский лидер заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Посмотрим, можем и учения проводить (с КНДР — ред.), почему нет. А там есть и статья четвертая, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства», — сказал Путин. Сначала спецоперации на Украине лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил активно поддерживать российских военных на СВО. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи ранее рассказала об этом на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве Владимир Путин 15 октября предложил Госдуме ратифицировать бессрочный договор о стратегическом партнерстве с КНДР, подписанный 19 июня 2024 года в Пхеньяне. Договор включает военную помощь в случае агрессии против одной из сторон и предоставляет возможность приостановки его действия с уведомлением другой стороны. Договор основывается на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности, невмешательстве во внутренние дела и стремлении к многополярному миру.