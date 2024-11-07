Путин: мир вступает в эпоху новой мировой системы

08 ноября 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о формировании нового мирового устройства, которое кардинально отличается от предыдущих исторических систем. Он сделал это заявление на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости», — сказал Путин. В своем выступлении президент также подчеркнул, что текущие изменения в мировом порядке связаны с активизацией стремлений народов к самоопределению и развитию. Это ведет к возникновению новых держав и изменению глобальной геополитической карты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о формировании нового мирового устройства, которое кардинально отличается от предыдущих исторических систем. Он сделал это заявление на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости», — сказал Путин. В своем выступлении президент также подчеркнул, что текущие изменения в мировом порядке связаны с активизацией стремлений народов к самоопределению и развитию. Это ведет к возникновению новых держав и изменению глобальной геополитической карты.