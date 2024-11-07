07 ноября 2024

Путин оценил отношения России и Китая

Путин: уровень доверия между Россией и Китаем находится на самой высокой точке
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин подчеркнул высокий уровень и основанное на доверии сотрудничество между Россией и Китаем. Он сравнил эти отношения с недостатком доверия во взаимодействиях с западными странами, поделившись своими мыслями на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Отношения между Россией и Китайской Народной Республикой носят беспрецедентно высокий характер и основаны на взаимном доверии, чего нам не хватает в отношениях с другими странами, прежде всего со странами Запада», — сказал глава государства на заседании.

Такие высказывания российского лидера укрепляют понимание стратегической важности российско-китайских отношений на международной арене. Это подчеркивает отличия в подходах к дипломатии и международному сотрудничеству между Востоком и Западом.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул высокий уровень и основанное на доверии сотрудничество между Россией и Китаем. Он сравнил эти отношения с недостатком доверия во взаимодействиях с западными странами, поделившись своими мыслями на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Отношения между Россией и Китайской Народной Республикой носят беспрецедентно высокий характер и основаны на взаимном доверии, чего нам не хватает в отношениях с другими странами, прежде всего со странами Запада», — сказал глава государства на заседании. Такие высказывания российского лидера укрепляют понимание стратегической важности российско-китайских отношений на международной арене. Это подчеркивает отличия в подходах к дипломатии и международному сотрудничеству между Востоком и Западом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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