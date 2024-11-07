Путин оценил отношения России и Китая

Путин: уровень доверия между Россией и Китаем находится на самой высокой точке

08 ноября 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин подчеркнул высокий уровень и основанное на доверии сотрудничество между Россией и Китаем. Он сравнил эти отношения с недостатком доверия во взаимодействиях с западными странами, поделившись своими мыслями на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Отношения между Россией и Китайской Народной Республикой носят беспрецедентно высокий характер и основаны на взаимном доверии, чего нам не хватает в отношениях с другими странами, прежде всего со странами Запада», — сказал глава государства на заседании. Такие высказывания российского лидера укрепляют понимание стратегической важности российско-китайских отношений на международной арене. Это подчеркивает отличия в подходах к дипломатии и международному сотрудничеству между Востоком и Западом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подчеркнул высокий уровень и основанное на доверии сотрудничество между Россией и Китаем. Он сравнил эти отношения с недостатком доверия во взаимодействиях с западными странами, поделившись своими мыслями на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Отношения между Россией и Китайской Народной Республикой носят беспрецедентно высокий характер и основаны на взаимном доверии, чего нам не хватает в отношениях с другими странами, прежде всего со странами Запада», — сказал глава государства на заседании. Такие высказывания российского лидера укрепляют понимание стратегической важности российско-китайских отношений на международной арене. Это подчеркивает отличия в подходах к дипломатии и международному сотрудничеству между Востоком и Западом.