Ближайшие 20 лет будут тяжелыми: о чем говорил Путин на заседании «Валдая»

Путин: мир подошел к опасной черте

07 ноября 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что эксперты Валдайского клуба предсказали ряд проблем на ближайшие 20 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024 Президент России Владимир Путин выступил с приветственным словом на открытии пленарного заседания клуба «Валдай» в Сочи. Он заявил, что мир находится на пороге опасной черты из-за призывов Запада нанести стратегическое поражение России. Лидер страны уточнил, что ближайшее двадцатилетие будет сложным из-за нового мироустройства. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. Опасная черта Президент Путин выразил обеспокоенность текущей геополитической ситуацией. По его мнению, мир подошел к опасной черте. Глава РФ упомянул, что призывы Запада нанести стратегическое поражение России, стране с одним из крупнейших ядерных арсеналов, свидетельствуют о высоком уровне авантюризма среди западных политиков. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к крайне опасным последствиям. Формирование нового мироустройства и сложное будущее Путин в своем выступлении подчеркнул, что мир находится на пороге формирования нового политического устройства. По его словам, изменения последних двух десятилетий носили драматический характер и привели к возникновению системы, которая кардинально отличается от прежних мировых порядков. Он отметил, что на современном этапе наблюдается усиление позиций новых государств, которые все активнее заявляют о своих интересах на международной арене. Это сопровождается укреплением национальной идентичности народов, стремлением к самоопределению и справедливости, подчеркнул российский глава. Отдельное внимание в своем выступлении Владимир Путин уделил непредсказуемости современного мира. Он отметил, что если анализировать изменения последних двадцати лет и прогнозировать будущее, то следующие два десятилетия могут оказаться еще более сложными и непредсказуемыми. Либерализм на Западе Владимир Путин выразил свое мнение относительно текущего состояния либерализма на Западе. По его словам, современный западный либерализм принял формы, которые можно охарактеризовать как тоталитарные. Президент утверждает, что на Западе наблюдается крайняя нетерпимость и агрессия к любым альтернативным мнениям и независимым взглядам. Особенно остро он критикует западные страны за оправдание, по его мнению, различных форм экстремизма, включая неонацизм и терроризм. Путин заявил, что современный либерализм на Западе оправдывает даже расизм и массовые геноциды гражданского населения. Гарантии безопасности НАТО и ядерные угрозы Российский лидер указал на то, что НАТО вынудил РФ начать спецоперацию на Украине. Президент выразил серьезные опасения относительно возможности использования ядерного оружия в современных международных конфликтах. Он подчеркнул, что никто не может гарантировать исключение использования ядерного арсенала в случае усиления глобальных угроз и деградации правовых и моральных норм. Путин заявил, что международные конфликты могут привести к взаимному уничтожению, учитывая существование и постоянное совершенствование оружия массового поражения. Он также отметил, что клуб стран, обладающих ядерным оружием, продолжает расширяться, что увеличивает риски его применения. Гегемония в международной среде и погружение в анархию Президент РФ также заявил о невозможности гегемонии в современной международной среде. По его словам, признание этого факта Западом станет ключом к созданию мировой системы, отвечающей будущим вызовам. Путин поднял вопрос о двух путях развития мирового сообщества: гармоничное и гуманистическое развитие или погружение в анархию с последующими расколами и тиранией. Путин выразил обеспокоенность по поводу возможной утраты традиционных ценностей и принципов демократии. Он описал сценарий, в котором человечество может оказаться погруженным в «пучину агрессивной анархии», что приведет к внутренним и внешним расколам, а также к появлению новых форм тирании. Россия нужна миру Путин подчеркнул, что объем санкций и карательных мер является беспрецедентным, однако предполагаемый «нокаутирующий удар» не смог вывести Россию из числа ключевых фигур в международных отношениях. Он утверждает, что «Россия нужна миру», и никакие решения в Вашингтоне или Брюсселе не могут изменить этот факт. Лидер страны также заметил, что множество усилий, которые могли бы быть направлены на решение реальных глобальных проблем, тратится на преодоление деструктивных действий оппонентов, стремящихся сохранить свою монополию. Он подчеркнул, что вместо этого следует сосредоточить внимание на таких важных вопросах, как демография, социальное неравенство, климатические изменения, продовольственная безопасность, медицина и новые технологии. Многополярный мир Путин подчеркнул важность формирования многополярного мира, в котором не будет проигравших стран и народов. По его словам, это ключевое условие для обеспечения долгосрочного и справедливого развития всех государств. Он выразил мнение, что в мире, где каждая страна чувствует себя важной частью международной системы, можно достичь устойчивого мира и процветания. «Никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным», — сказал президент, подчеркивая, что уважение к суверенитету и интересам каждого государства должно стать основой международных отношений. Искусственные барьеры Путин также затронул тему экономического развития и взаимодействия между странами. Он выразил обеспокоенность по поводу попыток некоторых государств создать искусственные барьеры, которые могут тормозить экономическое развитие и привести к разрыву важных связей. Ключевой принцип безопасности Президент подчеркнул, что безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет безопасности других. Этот принцип, по его мнению, является основополагающим для стабильности и безопасности на международной арене. В рамках того же выступления, Путин затронул тему использования экономических инструментов в качестве оружия. Он указал на то, что такие попытки наносят ущерб прежде всего самым уязвимым слоям населения и странам, находящимся в нужде. Экономические санкции и ограничения, по его словам, поражают не только целевые государства, но и способствуют усилению глобального неравенства. Путин выразил мнение, что разрыв в уровне развития между богатыми и бедными странами усугубляет миграционный кризис. Это, в свою очередь, ведет к росту ксенофобии и социально-политического неблагополучия в развитых странах, что делает проблему еще более острой и требующей срочного решения. Украина инструмент борьбы с РФ Путин во время своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Запад использует Украину как инструмент в борьбе против России. По его словам, украинцев цинично натаскивают на русских, что приводит к их превращению в «пушечное мясо». Он также подчеркнул значимость России для мирового сообщества. Он утверждает, что существование России является гарантией сохранения многоцветности, многообразия и сложности мира, что способствует его успешному развитию. Путин поделился, что его взгляды подтверждаются мнениями его международных друзей из различных регионов мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выступил с приветственным словом на открытии пленарного заседания клуба «Валдай» в Сочи. Он заявил, что мир находится на пороге опасной черты из-за призывов Запада нанести стратегическое поражение России. Лидер страны уточнил, что ближайшее двадцатилетие будет сложным из-за нового мироустройства. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. Президент Путин выразил обеспокоенность текущей геополитической ситуацией. По его мнению, мир подошел к опасной черте. Глава РФ упомянул, что призывы Запада нанести стратегическое поражение России, стране с одним из крупнейших ядерных арсеналов, свидетельствуют о высоком уровне авантюризма среди западных политиков. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к крайне опасным последствиям. Путин в своем выступлении подчеркнул, что мир находится на пороге формирования нового политического устройства. По его словам, изменения последних двух десятилетий носили драматический характер и привели к возникновению системы, которая кардинально отличается от прежних мировых порядков. Он отметил, что на современном этапе наблюдается усиление позиций новых государств, которые все активнее заявляют о своих интересах на международной арене. Это сопровождается укреплением национальной идентичности народов, стремлением к самоопределению и справедливости, подчеркнул российский глава. Отдельное внимание в своем выступлении Владимир Путин уделил непредсказуемости современного мира. Он отметил, что если анализировать изменения последних двадцати лет и прогнозировать будущее, то следующие два десятилетия могут оказаться еще более сложными и непредсказуемыми. Владимир Путин выразил свое мнение относительно текущего состояния либерализма на Западе. По его словам, современный западный либерализм принял формы, которые можно охарактеризовать как тоталитарные. Президент утверждает, что на Западе наблюдается крайняя нетерпимость и агрессия к любым альтернативным мнениям и независимым взглядам. Особенно остро он критикует западные страны за оправдание, по его мнению, различных форм экстремизма, включая неонацизм и терроризм. Путин заявил, что современный либерализм на Западе оправдывает даже расизм и массовые геноциды гражданского населения. Российский лидер указал на то, что НАТО вынудил РФ начать спецоперацию на Украине. Президент выразил серьезные опасения относительно возможности использования ядерного оружия в современных международных конфликтах. Он подчеркнул, что никто не может гарантировать исключение использования ядерного арсенала в случае усиления глобальных угроз и деградации правовых и моральных норм. Путин заявил, что международные конфликты могут привести к взаимному уничтожению, учитывая существование и постоянное совершенствование оружия массового поражения. Он также отметил, что клуб стран, обладающих ядерным оружием, продолжает расширяться, что увеличивает риски его применения. Президент РФ также заявил о невозможности гегемонии в современной международной среде. По его словам, признание этого факта Западом станет ключом к созданию мировой системы, отвечающей будущим вызовам. Путин поднял вопрос о двух путях развития мирового сообщества: гармоничное и гуманистическое развитие или погружение в анархию с последующими расколами и тиранией. Путин выразил обеспокоенность по поводу возможной утраты традиционных ценностей и принципов демократии. Он описал сценарий, в котором человечество может оказаться погруженным в «пучину агрессивной анархии», что приведет к внутренним и внешним расколам, а также к появлению новых форм тирании. Путин подчеркнул, что объем санкций и карательных мер является беспрецедентным, однако предполагаемый «нокаутирующий удар» не смог вывести Россию из числа ключевых фигур в международных отношениях. Он утверждает, что «Россия нужна миру», и никакие решения в Вашингтоне или Брюсселе не могут изменить этот факт. Лидер страны также заметил, что множество усилий, которые могли бы быть направлены на решение реальных глобальных проблем, тратится на преодоление деструктивных действий оппонентов, стремящихся сохранить свою монополию. Он подчеркнул, что вместо этого следует сосредоточить внимание на таких важных вопросах, как демография, социальное неравенство, климатические изменения, продовольственная безопасность, медицина и новые технологии. Путин подчеркнул важность формирования многополярного мира, в котором не будет проигравших стран и народов. По его словам, это ключевое условие для обеспечения долгосрочного и справедливого развития всех государств. Он выразил мнение, что в мире, где каждая страна чувствует себя важной частью международной системы, можно достичь устойчивого мира и процветания. «Никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным», — сказал президент, подчеркивая, что уважение к суверенитету и интересам каждого государства должно стать основой международных отношений. Путин также затронул тему экономического развития и взаимодействия между странами. Он выразил обеспокоенность по поводу попыток некоторых государств создать искусственные барьеры, которые могут тормозить экономическое развитие и привести к разрыву важных связей. Президент подчеркнул, что безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет безопасности других. Этот принцип, по его мнению, является основополагающим для стабильности и безопасности на международной арене. В рамках того же выступления, Путин затронул тему использования экономических инструментов в качестве оружия. Он указал на то, что такие попытки наносят ущерб прежде всего самым уязвимым слоям населения и странам, находящимся в нужде. Экономические санкции и ограничения, по его словам, поражают не только целевые государства, но и способствуют усилению глобального неравенства. Путин выразил мнение, что разрыв в уровне развития между богатыми и бедными странами усугубляет миграционный кризис. Это, в свою очередь, ведет к росту ксенофобии и социально-политического неблагополучия в развитых странах, что делает проблему еще более острой и требующей срочного решения. Путин во время своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Запад использует Украину как инструмент в борьбе против России. По его словам, украинцев цинично натаскивают на русских, что приводит к их превращению в «пушечное мясо». Он также подчеркнул значимость России для мирового сообщества. Он утверждает, что существование России является гарантией сохранения многоцветности, многообразия и сложности мира, что способствует его успешному развитию. Путин поделился, что его взгляды подтверждаются мнениями его международных друзей из различных регионов мира.