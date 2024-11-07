Ямал станет местом проведения международного фестиваля современного танца

В Салехарде (ЯНАО) в арт-резиденции «Полярис» в эти дни проходит первый международный фестиваль современного танца. Глава молодежного департамента округа Наиль Хайруллин заявил, что принято решение сделать мероприятие ежегодным.
«В эти дни в арт-резиденции „Полярис“ соревнуются более 150 представителей хореографического сообщества от 16 до 35 лет. Обратная связь, которая поступает как мне, так и руководителю проекта Ане Мараховской, а также качество постановок, не оставляет выбора — международный фестиваль современного танца на Ямале станет ежегодным!» — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале.
В мероприятии принимают участие танцоры с Ямала, Тюмени, Челябинска, Перми, Москвы, Мурманска и Ганы. Лучшему коллективу, который получит гран-при , будет предоставлена возможность поставить свой танцевальный спектакль с именитым экспертом.
Судьями на фестивале стали участница шоу «Танцы» на ТНТ Елизавета Дружинина, а также хореографы из Москвы, Санкт-Петербурга и Амстердама. Коллективы не только будут соревноваться между собой, но и получат возможность поработать с экспертами фестиваля и обменяться опытом с другими танцевальными коллективами.
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