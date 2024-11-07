Экс-замминистра энергетики Яновского подозревают в создании ОПГ

08 ноября 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

По версии следствия, Яновский создал «сплоченную ОПГ» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арестованный по делу о мошенничестве бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский подозревается не просто в хищении бюджетных средств, а в создании организованной преступной группы (ОПГ). В деле федерального чиновника появились новые подробности. «Арестованного в конце октября Яновского подозревают в создании ОПГ, которая специализировалась на мошенничестве в отношении Минэнерго РФ. В нее входили высокопоставленные чиновники и бизнесмены», — пишут «Известия» со ссылкой на постановление МВД. В документе говорится, что Яковский сумел привлечь в свою преступную группу экс-руководителя ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт Андрея Моисеенкова и бизнесмена Роберта Шагиняна. Также в деле фигурирует ряд «неустановленных следствием лиц». Следователи называют эту ОПГ как «устойчивую, сплоченную, с наличием административного ресурса в ТЭК». Никулинский суд Москвы арестовал Яновского по делу о мошенничестве 25 октября. Он пробудет в СИЗО до 24 декабря. Поводом для возбуждения уголовного дела стали махинации при выполнении госконтрактов по ликвидации угольных шахт в Кузбассе и Пермском крае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованный по делу о мошенничестве бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский подозревается не просто в хищении бюджетных средств, а в создании организованной преступной группы (ОПГ). В деле федерального чиновника появились новые подробности. «Арестованного в конце октября Яновского подозревают в создании ОПГ, которая специализировалась на мошенничестве в отношении Минэнерго РФ. В нее входили высокопоставленные чиновники и бизнесмены», — пишут «Известия» со ссылкой на постановление МВД. В документе говорится, что Яковский сумел привлечь в свою преступную группу экс-руководителя ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт Андрея Моисеенкова и бизнесмена Роберта Шагиняна. Также в деле фигурирует ряд «неустановленных следствием лиц». Следователи называют эту ОПГ как «устойчивую, сплоченную, с наличием административного ресурса в ТЭК». Никулинский суд Москвы арестовал Яновского по делу о мошенничестве 25 октября. Он пробудет в СИЗО до 24 декабря. Поводом для возбуждения уголовного дела стали махинации при выполнении госконтрактов по ликвидации угольных шахт в Кузбассе и Пермском крае.