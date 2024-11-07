Путин сделал заявление о границе Украины

Путин: РФ признавала границы Украины на базе договоренностей о ее нейтральности

08 ноября 2024 в 03:21 Размер текста - 17 +

Путин: Украина нарушила договоренности о нейтральном статусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024 Россия признавала украинские границы на базе договоренностей, что Украина является нейтральным государством. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии «Валдая». «Россия всегда признавала украинские границы в рамках договоренностей сторон после распада СССР. В декларации „О независимости Украины“ значится, что страна является нейтральным государством. Это поддержала российская сторона», — приводит ТАСС заявление президента России. Российский лидер подчеркнул, что на этой базе Москва признавала границы, но украинское руководство затем внесло изменения в свою конституцию и объявило о желании вступить НАТО. Путин добавил, что «мы так не договаривались». Президент РФ заявил, что страны НАТО довели ситуацию до госпереворота на Украине и вынудили Россию начать СВО. Путин заявил, что хочет помочь Украине, чтобы ее не использовали как инструмент в руках третьих стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия признавала украинские границы на базе договоренностей, что Украина является нейтральным государством. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии «Валдая». «Россия всегда признавала украинские границы в рамках договоренностей сторон после распада СССР. В декларации „О независимости Украины“ значится, что страна является нейтральным государством. Это поддержала российская сторона», — приводит ТАСС заявление президента России. Российский лидер подчеркнул, что на этой базе Москва признавала границы, но украинское руководство затем внесло изменения в свою конституцию и объявило о желании вступить НАТО. Путин добавил, что «мы так не договаривались». Президент РФ заявил, что страны НАТО довели ситуацию до госпереворота на Украине и вынудили Россию начать СВО. Путин заявил, что хочет помочь Украине, чтобы ее не использовали как инструмент в руках третьих стран.