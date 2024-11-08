Трамп начал формировать свою команду в Белом доме

Советница избранного президента США Дональда Трампа, Сьюзан Уайлс, будет назначена руководителем аппарата Белого дома в его новом президентском сроке. Об этом сообщается в официальном заявлении, распространенном переходной командой Трампа.
Дональд Трамп высоко оценил вклад Сьюзан Уайлс в его политические успехи: «Сьюзи Уайлс только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки, она также была частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов. Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и ее уважают», — говорится в заявлении в соцсети Х. Сьюзан Уайлс станет первой женщиной на посту руководителя аппарата Белого дома в истории США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.