Трамп начал формировать свою команду в Белом доме

Трамп назначит Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома при своей администрации
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Трамп заявил, что Уайлс помогла ему победить в выборах Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Советница избранного президента США Дональда Трампа, Сьюзан Уайлс, будет назначена руководителем аппарата Белого дома в его новом президентском сроке. Об этом сообщается в официальном заявлении, распространенном переходной командой Трампа.

Дональд Трамп высоко оценил вклад Сьюзан Уайлс в его политические успехи: «Сьюзи Уайлс только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки, она также была частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов. Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и ее уважают», — говорится в заявлении в соцсети Х. Сьюзан Уайлс станет первой женщиной на посту руководителя аппарата Белого дома в истории США.

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Советница избранного президента США Дональда Трампа, Сьюзан Уайлс, будет назначена руководителем аппарата Белого дома в его новом президентском сроке. Об этом сообщается в официальном заявлении, распространенном переходной командой Трампа. Дональд Трамп высоко оценил вклад Сьюзан Уайлс в его политические успехи: «Сьюзи Уайлс только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки, она также была частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов. Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и ее уважают», — говорится в заявлении в соцсети Х. Сьюзан Уайлс станет первой женщиной на посту руководителя аппарата Белого дома в истории США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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