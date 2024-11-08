Трамп начал формировать свою команду в Белом доме

Трамп назначит Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома при своей администрации

08 ноября 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что Уайлс помогла ему победить в выборах Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Советница избранного президента США Дональда Трампа, Сьюзан Уайлс, будет назначена руководителем аппарата Белого дома в его новом президентском сроке. Об этом сообщается в официальном заявлении, распространенном переходной командой Трампа. Дональд Трамп высоко оценил вклад Сьюзан Уайлс в его политические успехи: «Сьюзи Уайлс только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки, она также была частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов. Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и ее уважают», — говорится в заявлении в соцсети Х. Сьюзан Уайлс станет первой женщиной на посту руководителя аппарата Белого дома в истории США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советница избранного президента США Дональда Трампа, Сьюзан Уайлс, будет назначена руководителем аппарата Белого дома в его новом президентском сроке. Об этом сообщается в официальном заявлении, распространенном переходной командой Трампа. Дональд Трамп высоко оценил вклад Сьюзан Уайлс в его политические успехи: «Сьюзи Уайлс только что помогла мне добиться одной из величайших политических побед в истории Америки, она также была частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов. Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и ее уважают», — говорится в заявлении в соцсети Х. Сьюзан Уайлс станет первой женщиной на посту руководителя аппарата Белого дома в истории США.