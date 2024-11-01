Трамп признался в желании приблизиться к Илону Маску

Экс-глава США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал назначить американского бизнесмена Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего на влиятельные должности в случае победы на президентских выборах 5 ноября. При этом Трамп не уточнил, какие именно позиции он планирует предложить Маску и Кеннеди.
«Они будут занимать очень влиятельные должности», — заявил Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону. Трансляция ведется на youtube-канале последнего.
В августе 2024 года Кеннеди-младший вышел из президентской гонки в штате Аризона. Он заявил, что отдаст свой голос Трампу. Илон Маск также выступил в поддержку республиканца. Он отметил, что «готов служить» стране в случае победы экс-главы США. В свою очередь, Трамп заявил, что предложит Маску место в президентском кабинете или позицию консультанта в случае своего переизбрания, если тот будет готов заниматься административной деятельностью.
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