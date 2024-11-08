В Кремле отреагировали на поздравление Путиным Трампа

Песков: поздравление Трампа с избранием от Путина можно считать официальным
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Песков не назвал точную дату возможного разговора Путина и Трампа Фото:
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Президент России Владимир Путин официально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Все, что говорит президент — это официально, конечно», — подтвердил Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также добавил, что пока не ясно, когда и на какие темы может состояться разговор между Путиным и Трампом.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Валдай» 7 ноября поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов. В своем обращении он подчеркнул важность восстановления коммуникации между российскими и американскими лидерами. Важные заявления президента на форуме в Сочи — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин официально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Все, что говорит президент — это официально, конечно», — подтвердил Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также добавил, что пока не ясно, когда и на какие темы может состояться разговор между Путиным и Трампом. Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Валдай» 7 ноября поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов. В своем обращении он подчеркнул важность восстановления коммуникации между российскими и американскими лидерами. Важные заявления президента на форуме в Сочи — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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