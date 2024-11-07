В Перми заработает логистический комплекс Ozon

В Перми с 14 ноября начнет работу новый логистический комплекс Ozon. Пермяки смогут получать свои посылки в течение одного дня, пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
«Открытие комплекса значительно сократит срок доставки по Пермскому краю. Предполагается, что логистический комплекс сможет обрабатывать более чем 900 тысяч заказов в сутки. Кроме того, в Прикамье появятся дополнительные рабочие места», — пишет издание. Сообщается, что компания вложила в филиал больше 4,2 миллиарда рублей. Продавцы могут уже сейчас записаться на поставку товаров в новый комплекс.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Ozon. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Росимущество передало в аренду участок для логистического парка «Дружба.Пермь». В парке возведут логистические и производственные помещения, медицинские и учебные центры.
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