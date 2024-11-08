В Госдуме предложили освободить предпенсионеров от работы

Граждане предпенсионного возраста могут воспользоваться двумя рабочими днями в год для прохождения диспансеризации без потери заработной платы. Об этом сообщает Екатерина Стенякина, член комитета Государственной Думы по социальной политике.
«Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок», — отметила Стенякина. Определение предпенсионеров также было уточнено: это категория граждан, которым до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, осталось не более пяти лет.
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