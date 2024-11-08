В Мариуполе нашли крупный тайник с оружием украинских диверсантов

Сотрудники ФСБ нашли в Мариуполе (Донецкая Народная Республика) тайник с оружием ВСУ, заготовленный для совершения терактов на территории республики. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.
«УФСБ России по ДНР выявлен вражеский схрон со взрывными устройствами. Он был заготовлен украинскими националистами при отступлении из Мариуполя для совершения диверсионно-террористических актов в республике», — передает слова Клепановой «Известия».
Изъято 28 осколочных боеприпасов ВОГ, семь ручных гранат, шесть выстрелов к ручным гранатометам, 360 патронов для стрелкового оружия и две мины. Боеприпасы и взрывные устройства уничтожили на специализированном полигоне взрывотехники.
Ранее теракт предотвратили в здании прокуратуры Донецка. Жителя, завербованного ВСУ, задержали правоохранители, пишет «Национальная служба новостей».
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