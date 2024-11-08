«Ренхап»: Сеул запустил баллистическую ракету в ответ на пуски КНДР

Сеул выпустил ракету малой дальности класса «Хенму-2» из акватории Желтого моря в ответ на действия Пхеньяна. Об этом сообщает издание «Ренхап».
«Южная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в ответ на действия Северной Кореи», — говорится в материале. Отмечается, что пуск ракеты «Хенму-2» был произведен из акватории Желтого моря. Учения прошли в 108 километрах от Сеула, в западном уезде Тхэан.
11 октября, почти месяц назад, Северная Корея предупредила о полной готовности своих наступательных средств на границе с Южной Кореей. Эскалация началась после того, как КНДР обвинила Южную Корею в провокации со сбросом листовок над столицей в начале октября. В Пхеньяне также заявили, что видели южнокорейский БПЛА 9 октября.
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