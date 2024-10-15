Отношения Северной и Южной Кореи накаляются: что нужно знать о многочисленной армии КНДР

Северная Корея (КНДР) 15 октября подорвала несколько участков межкорейских дорог. Согласно заявлению Объединенного комитета начальников штабов (JCS), эти действия затронули только инфраструктуру КНДР. Несколько дней, 12 октября, назад генштаб Корейской народной армии отдал приказ о полной боевой готовности к стрельбе артиллерийских соединений вблизи границы с Южной Кореей. Накал отношений между странами, что из себя представляет армия КНДР — в материале URA.RU.
Армия КНДР
В КНДР армия занимает центральное место в жизни государства. Политика сонгун («Армия на первом месте») определяет военные силы как основной приоритет в политической, экономической и идеологической сферах. Это отражается не только в словах, но и в реальных действиях, направленных на усиление боеспособности Корейской народной армии (КНА).
Неизвестно точное количество вооружений и численность Корейской народной армии. Есть предположения, что она является одной из самых многочисленных в мире. По словам кандидата политических наук Александра Перенджиева, армия КНДР может насчитывать до полутора миллионов человек.
Мобилизационный потенциал
Северная Корея обладает значительным мобилизационным потенциалом. К военной службе в стране готовы около 10 миллионов человек.
Рекордный подводный флот
Основу подводного флота КНДР составляют дизельные субмарины, построенные по советской технологии. В 2022 году Северная Корея стала обладателем одного из крупнейших подводных флотов в мире с численностью почти 100 субмарин. Это превосходит количество ударных подлодок США и России.
ПВО и авиация КНДР
Противовоздушная оборона является ключевым элементом обороны КНДР, с более чем 10 тысячами зенитных орудий и 15 тысячами переносных зенитных военных комплексов (ПЗРК).
Столица страны защищена тремя тысячами различных систем ПВО. Основу составляют советские и китайские модели, но КНДР также разработала собственные системы, такие как ЗРК KN-06, аналогичные российским С-300. Что касается авиации, КНДР располагает десятками тактических истребителей МиГ-29Б, штурмовиками Су-25 и МиГ-23.
Сухопутные войска
Сухопутные войска составляют основу Корейской народной армии (КНА) и характеризуются наличием тысяч танков и бронемашин, большей частью советского и китайского производства предыдущих поколений. Тем не менее, Северная Корея разработала и более современные модели, такие как основной боевой танк «Сонгун». Республика также демонстрирует успехи в производстве ПЗРК и реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Развитие ракетных технологий КНДР
Осенью 2022 года Северная Корея продемонстрировала свои достижения в ракетостроении, запустив баллистическую ракету с подлодки. До этого ракетным вооружением подводного запуска обладали только семь стран: Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Индия и Южная Корея.
Тогда же в КНДР успешно испытали гиперзвуковую баллистическую ракету «Хвасон-8». Боеголовка летит к цели со скоростью выше шести тысяч километров в час, ее сложно обнаружить и еще сложнее перехватить.
Стратегические ракетные войска КНДР
Стратегические ракетные войска — самый молодой вид войск КНДР, созданный в 1999 году. В их арсенале баллистические ракеты, способные поражать цели на расстояниях от 70 до 1,3 тысячи километров.
КНДР продолжает развивать свой ядерный потенциал, обладая мощными баллистическими ракетами «Хвасон-17» и «Хвасон-18», способными доставлять заряд до территории США. Ракета «Хвасон-18», по оценкам экспертов, может нести несколько боеголовок.
Также предполагается наличие у КНДР до 12 ядерных боеприпасов. Они могут быть использованы как свободнопадающие бомбы авиацией.
Подготовка спецназа КНДР
Программа подготовки спецназа в Северной Корее считается одной из самых жестких. Солдатам прививаются навыки выживания и боевые умения, что делает их опасными противниками даже при использовании импровизированных средств. Все приемы спецназовцы отрабатывают на своих боевых товарищах.
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