Экономист раскрыл, сколько россияне переплачивают за ипотеку

Центробанк вероятнее всего поднимет ключевую ставку с 21 до 22-23%, и ипотечные кредиты к Новому году вырастут до 28-30%. Такой прогноз сделал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По словам эксперта, в таком случае сумма переплаты за недвижимость может составить от 1,3 млн до 19 млн рублей.
«Расчет делался по ставке в 29% годовых на срок 10 лет и сумме кредита в 4 млн рублей (средняя сумма ипотечного кредита в сентябре 2024 года). Сумма ежемесячного платежа составит 102,5 тысяч рублей, а сумма переплаты по процентам за 10-летний срок кредитования превысит 8 млн рублей», — рассказал Балынин «Газете.ру».
При сроке кредита 20 лет, каждый месяц нужно будет платить банку около 97 тысяч рублей. При этом за все время выплаты долга придется переплатить кредитной организации 19 млн рублей.
По словам экономиста, в 2025 году лучше воздержаться от покупки жилья в ипотеку. Исключением является льготная ипотека. Так, в случае 6%-ной семейной ипотеки сумма ежемесячного платежа при сумме кредита в 4 млн рублей снижается до 44,4 тысячи (при сроке на 10 лет) и 28,6 тысячи рублей (при сроке на 20 лет), а сумма переплаты — до 1,3 млн и 2,8 млн рублей соответственно.
Ранее финансовый консультант Юлия Хайдер рассказала, что более 50% всех ипотечных кредитов сегодня выдают на срок в 25-30 лет, чтобы снизить ежемесячный платеж, сообщает телеканал 360. На фоне высокой ключевой ставки люди предпочитают откладывать средства, а не брать ипотечные кредиты, уточнил генеральный директор компании «Главстрой-Недвижимость» Алексей Гусев.
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