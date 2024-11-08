На курганской границе в Тюмень не пропустили тонны киргизского меда

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Через курганскую госграницу пытались провезти партию меда из Бишкека в Тюмень
Через курганскую госграницу пытались провезти партию меда из Бишкека в Тюмень Фото:

В Курганской области на российско-казахстанском участке границы был остановлен автомобиль, перевозивший более двух тонн меда из Киргизии в Тюмень. На продукцию не было ветеринарных документов, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе уральского Россельхознадзора. 

«На российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ на 464 км трассы „Иртыш“ в Курганской области были остановлен автомобиль, следовавший из города Бишкек Республики Кыргызстан в Тюмень. В нем перевозили 2,4 т меда без ветеринарного сертификата», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Машина с незаконным грузом была остановлена 8 ноября 2024 года сотрудниками уральского Россельхознадзора совместном с погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. С нарушителем была проведена разъяснительная беседа. Машина с грузом возвращена на сопредельную территорию для оформления сопроводительных документов.

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В Курганской области на российско-казахстанском участке границы был остановлен автомобиль, перевозивший более двух тонн меда из Киргизии в Тюмень. На продукцию не было ветеринарных документов, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе уральского Россельхознадзора.  «На российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ на 464 км трассы „Иртыш“ в Курганской области были остановлен автомобиль, следовавший из города Бишкек Республики Кыргызстан в Тюмень. В нем перевозили 2,4 т меда без ветеринарного сертификата», — сообщили URA.RU в ведомстве. Машина с незаконным грузом была остановлена 8 ноября 2024 года сотрудниками уральского Россельхознадзора совместном с погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. С нарушителем была проведена разъяснительная беседа. Машина с грузом возвращена на сопредельную территорию для оформления сопроводительных документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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