ФСБ и полиция провели спецоперацию по местам проживания цыган в Троицке. Видео

08 ноября 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

После погромов в Коркино, силовики проверяют цыган по всей Челябинской области Фото: Анна Журавлева © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Сотрудники региональной Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ГУ МВД России по Челябинской области провели спецоперацию по местам компактного проживания цыган в Троицке. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ведомства. «В рамках совместных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального УФСБ и полицейскими области при силовой поддержке бойцов Росгвардии, проверено более 70 граждан по 15 адресам. Все лица проверены по информационно-справочным учетам на предмет выявления их причастности к совершению преступлений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания», — сообщила пресс-служба региональной полиции в telegram-канале. В официальном релизе не сообщается, где именно проводились рейды. Но по данным URA.RU, речь идет о цыганах. На размещенном пресс-службой ведомства видео также показано, что силовики посетили дома цыган. В рамках мероприятия было проверено соблюдение закона в области оборота оружия. Изъятое огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы направлены на исследование. Некоторым представителям цыганской диаспоры вручены повестки для постановки на воинский учет. О начале проведения рейдов по местам проживания цыган в Челябинской области, сообщил ранее губернатор Алексей Текслер на заседании штаба по стабилизации ситуации в Коркино. Глава региона акцентировал внимание на ключевых направлениях работы по наведению порядка — это рейды в местах проживания цыган, проверка документов и обоснованность их получения, а также проверка на причастность к преступлениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники региональной Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ГУ МВД России по Челябинской области провели спецоперацию по местам компактного проживания цыган в Троицке. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ведомства. «В рамках совместных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального УФСБ и полицейскими области при силовой поддержке бойцов Росгвардии, проверено более 70 граждан по 15 адресам. Все лица проверены по информационно-справочным учетам на предмет выявления их причастности к совершению преступлений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания», — сообщила пресс-служба региональной полиции в telegram-канале. В официальном релизе не сообщается, где именно проводились рейды. Но по данным URA.RU, речь идет о цыганах. На размещенном пресс-службой ведомства видео также показано, что силовики посетили дома цыган. В рамках мероприятия было проверено соблюдение закона в области оборота оружия. Изъятое огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы направлены на исследование. Некоторым представителям цыганской диаспоры вручены повестки для постановки на воинский учет. О начале проведения рейдов по местам проживания цыган в Челябинской области, сообщил ранее губернатор Алексей Текслер на заседании штаба по стабилизации ситуации в Коркино. Глава региона акцентировал внимание на ключевых направлениях работы по наведению порядка — это рейды в местах проживания цыган, проверка документов и обоснованность их получения, а также проверка на причастность к преступлениям.