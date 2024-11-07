07 ноября 2024

ФСБ и полиция провели спецоперацию по местам проживания цыган в Троицке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тимофеевка, Коркино после погрома домов цыган. Челябинская область
После погромов в Коркино, силовики проверяют цыган по всей Челябинской области Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Сотрудники региональной Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ГУ МВД России по Челябинской области провели спецоперацию по местам компактного проживания цыган в Троицке. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках совместных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального УФСБ и полицейскими области при силовой поддержке бойцов Росгвардии, проверено более 70 граждан по 15 адресам. Все лица проверены по информационно-справочным учетам на предмет выявления их причастности к совершению преступлений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания», — сообщила пресс-служба региональной полиции в telegram-канале.

В официальном релизе не сообщается, где именно проводились рейды. Но по данным URA.RU, речь идет о цыганах. На размещенном пресс-службой ведомства видео также показано, что силовики посетили дома цыган.

В рамках мероприятия было проверено соблюдение закона в области оборота оружия. Изъятое огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы направлены на исследование. Некоторым представителям цыганской диаспоры вручены повестки для постановки на воинский учет.

О начале проведения рейдов по местам проживания цыган в Челябинской области, сообщил ранее губернатор Алексей Текслер на заседании штаба по стабилизации ситуации в Коркино. Глава региона акцентировал внимание на ключевых направлениях работы по наведению порядка — это рейды в местах проживания цыган, проверка документов и обоснованность их получения, а также проверка на причастность к преступлениям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники региональной Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ГУ МВД России по Челябинской области провели спецоперацию по местам компактного проживания цыган в Троицке. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ведомства. «В рамках совместных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального УФСБ и полицейскими области при силовой поддержке бойцов Росгвардии, проверено более 70 граждан по 15 адресам. Все лица проверены по информационно-справочным учетам на предмет выявления их причастности к совершению преступлений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания», — сообщила пресс-служба региональной полиции в telegram-канале. В официальном релизе не сообщается, где именно проводились рейды. Но по данным URA.RU, речь идет о цыганах. На размещенном пресс-службой ведомства видео также показано, что силовики посетили дома цыган. В рамках мероприятия было проверено соблюдение закона в области оборота оружия. Изъятое огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы направлены на исследование. Некоторым представителям цыганской диаспоры вручены повестки для постановки на воинский учет. О начале проведения рейдов по местам проживания цыган в Челябинской области, сообщил ранее губернатор Алексей Текслер на заседании штаба по стабилизации ситуации в Коркино. Глава региона акцентировал внимание на ключевых направлениях работы по наведению порядка — это рейды в местах проживания цыган, проверка документов и обоснованность их получения, а также проверка на причастность к преступлениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...