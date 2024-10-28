Рейды по местам проживания цыган начались в Челябинской области

Челябинская полиция ведет массовые проверки в местах проживания цыганской диаспоры Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

В Челябинской области начались проверки и рейды в местах компактного проживания цыган. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании штаба по по стабилизации ситуации в Коркино.

«Глава региона акцентировал внимание на ключевых направлениях работы по наведению порядка. Это проверки и рейды в местах проживания цыган на предмет профилактики правонарушений; комплексная проверка документов, обоснованности их получения; проверка на причастность к преступлениям; изучение источников дохода; анализ соблюдения норм и правил российского общества», — пояснили URA.RU в пресс-службе челябинского правительства.

Также по поручению Текслера продолжает работать комиссия по наведению комплексного порядка в Коркино под руководством вице-губернатора Алексея Фартыгина. По словам главы губернатора, горожане ждут от власти практических результатов не только в сфере правоохраны, но и в части комплексного развития Коркинского муниципального округа.

Поводом для массовых протестов в Коркино, когда на улицы вышли порядка 150 человек, стало жестокое убийство 40-летней женщины-таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Были разгромлены несколько домов диаспоры, в город пришлось стянуть 500 силовиков. Резонансное расследование забрали в центральный аппарат СКР по распоряжению его руководителя Александра Бастрыкина. Полпред в УрФО Артем Жога, взявший конфликт на контроль с момента его начала, сегодня провел совещание на эту тему со всеми главными федеральными инспекторами округа.