В Челябинске создадут Центр компетенций по робототехнике федерального значения

Центр компетенций по робототехнике федерального значения будет создан в Челябинске в ближайшем будущем. Об этом 8 ноября сообщил вице-спикер заксобрания региона Андрей Шмидт после посещения панельной дискуссии «Суверенная индустриализация: автоматизация, роботизация, производительность» в рамках II Русского экономического форума.
«Познакомился с большим количеством локальных стартапов. Для подготовки кадров динамично развиваются образовательные программы для школьников, системы среднего и высшего профессионального образования. Созданы детский технопарк, IT кубы. В ближайшем будущем нас ждет создание Центра компетенций по робототехнике федерального значения», — подчеркнул Шмидт.
Шмидт добавил, что уже сейчас роботы активно применяются на ряде предприятий региона. Начал свою работу «Завод роботов»»» на базе ЧКПЗ. Более 15 лет разрабатывает и производит роботов магнитогорское предприятие «Андроидная техника». Широко применяется роботизация на «Высоте-239» Челябинского трубопрокатного завода.
При этом, по мнению Шмидта, задача не сводится лишь к организации массового производства и приобретения роботов российскими предприятиями. Необходим целый комплекс мероприятий по подготовке кадров, формированию методических материалов, а также развитию нормативной технической и правовой базы.
«Нам предстоит создать в России экономику роботов во взаимодействии государства, бизнеса, образования и науки. Сформировать в сжатые сроки необходимый кадровый потенциал в сфере роботизации — интеграторов, наладчиков, специалистов по эксплуатации, операторов робототехнических комплексов, проектировщиков роботизированных производственных линий и другие новые профессии. Научиться развивать на базе научных и инженерных школы необходимые научно-технологические компетенции в сфере роботизации», — заявил Шмидт.
В рамках форума участникам был презентован Атлас российской робототехники. По мнению Шмидта, этот инструмент позволит упростить доступ к передовым отечественным разработкам и сделать робототехнику максимально доступной для каждого.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!