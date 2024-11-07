07 ноября 2024

В Челябинске создадут Центр компетенций по робототехнике федерального значения

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Андрей Шмидт уверен в перспективах развития робототехники в Челябинской области
Андрей Шмидт уверен в перспективах развития робототехники в Челябинской области Фото:
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РЭФ-24 в Челябинске

Центр компетенций по робототехнике федерального значения будет создан в Челябинске в ближайшем будущем. Об этом 8 ноября сообщил вице-спикер заксобрания региона Андрей Шмидт после посещения панельной дискуссии «Суверенная индустриализация: автоматизация, роботизация, производительность» в рамках II Русского экономического форума.

«Познакомился с большим количеством локальных стартапов. Для подготовки кадров динамично развиваются образовательные программы для школьников, системы среднего и высшего профессионального образования. Созданы детский технопарк, IT кубы. В ближайшем будущем нас ждет создание Центра компетенций по робототехнике федерального значения», — подчеркнул Шмидт.

Шмидт добавил, что уже сейчас роботы активно применяются на ряде предприятий региона. Начал свою работу «Завод роботов»»» на базе ЧКПЗ. Более 15 лет разрабатывает и производит роботов магнитогорское предприятие «Андроидная техника». Широко применяется роботизация на «Высоте-239» Челябинского трубопрокатного завода.

При этом, по мнению Шмидта, задача не сводится лишь к организации массового производства и приобретения роботов российскими предприятиями. Необходим целый комплекс мероприятий по подготовке кадров, формированию методических материалов, а также развитию нормативной технической и правовой базы.

«Нам предстоит создать в России экономику роботов во взаимодействии государства, бизнеса, образования и науки. Сформировать в сжатые сроки необходимый кадровый потенциал в сфере роботизации — интеграторов, наладчиков, специалистов по эксплуатации, операторов робототехнических комплексов, проектировщиков роботизированных производственных линий и другие новые профессии. Научиться развивать на базе научных и инженерных школы необходимые научно-технологические компетенции в сфере роботизации», — заявил Шмидт.

В рамках форума участникам был презентован Атлас российской робототехники. По мнению Шмидта, этот инструмент позволит упростить доступ к передовым отечественным разработкам и сделать робототехнику максимально доступной для каждого.

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Центр компетенций по робототехнике федерального значения будет создан в Челябинске в ближайшем будущем. Об этом 8 ноября сообщил вице-спикер заксобрания региона Андрей Шмидт после посещения панельной дискуссии «Суверенная индустриализация: автоматизация, роботизация, производительность» в рамках II Русского экономического форума. «Познакомился с большим количеством локальных стартапов. Для подготовки кадров динамично развиваются образовательные программы для школьников, системы среднего и высшего профессионального образования. Созданы детский технопарк, IT кубы. В ближайшем будущем нас ждет создание Центра компетенций по робототехнике федерального значения», — подчеркнул Шмидт. Шмидт добавил, что уже сейчас роботы активно применяются на ряде предприятий региона. Начал свою работу «Завод роботов»»» на базе ЧКПЗ. Более 15 лет разрабатывает и производит роботов магнитогорское предприятие «Андроидная техника». Широко применяется роботизация на «Высоте-239» Челябинского трубопрокатного завода. При этом, по мнению Шмидта, задача не сводится лишь к организации массового производства и приобретения роботов российскими предприятиями. Необходим целый комплекс мероприятий по подготовке кадров, формированию методических материалов, а также развитию нормативной технической и правовой базы. «Нам предстоит создать в России экономику роботов во взаимодействии государства, бизнеса, образования и науки. Сформировать в сжатые сроки необходимый кадровый потенциал в сфере роботизации — интеграторов, наладчиков, специалистов по эксплуатации, операторов робототехнических комплексов, проектировщиков роботизированных производственных линий и другие новые профессии. Научиться развивать на базе научных и инженерных школы необходимые научно-технологические компетенции в сфере роботизации», — заявил Шмидт. В рамках форума участникам был презентован Атлас российской робототехники. По мнению Шмидта, этот инструмент позволит упростить доступ к передовым отечественным разработкам и сделать робототехнику максимально доступной для каждого.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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