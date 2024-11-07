Бастрыкин поручил завести дело из-за нерасторопности мэрии с расселением аварийного дома

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с длительным нерасселением аварийного дома в поселке Барсово Сургутского района ХМАО. Ситуация стала критичной из-за постоянных затоплений и опасного состояния здания.
«В 2019 году деревянное здание признано аварийным, поскольку в нем отсутствует фундамент, прогнили полы, на стенах образовались трещины, крыша протекает, вследствие чего жилые помещения затапливаются. Вопреки судебному решению, местная администрация отложила расселение жильцов до 2026 года. Председатель СК России дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщает информационный центр СК России в telegram-канале.
По данным ведомства, многоквартирный дом на улице Обской был признан аварийным в 2019 году. Построенный в 1971 году деревянный дом не имеет фундамента, из-за чего прогнили полы, на стенах образовались трещины, крыша протекает. Жильцы страдают от постоянных затоплений и деформации здания. Согласно постановлению суда от мая 2024 года, администрация должна была предоставить жильцам новое благоустроенное жилье, однако выполнение этого решения задерживается. Жители неоднократно жаловались на отсутствие реакции на их обращения и требовали скорейшего расселения. В ответ на обращения граждан СК начал процессуальную проверку. Теперь ход расследования находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.
Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных в ХМАО. Югорчане пожаловались председателю СК на проблему с расселением аварийного жилья.
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