На курганской трассе продлили ограничение для автобусов и такси

В Курганской области из-за метели и снежных заносов продлили временное ограничение для движения пассажирских автобусов и такси на участке федеральной трассы «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Другие ограничения на участках федеральных трасс сняты.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (снег, местами сильный, метели, снежные заносы, гололедица, местами сильная) с 12:00 8 ноября до 18:00 ноября продляется временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовых машин на участке федеральной трассы Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, км 396 — км 465 в Курганской области», — сообщили URA.RU в Упрдоре.
В дорожной компании отметили, что предварительное время окончания ограничения движения может быть изменено из-з плохих погодных условий. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут с учетом данной информации. Получить сведения состоянии проезда на федеральных трассах можно в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).
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