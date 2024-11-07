Utair выкупит долю у акционеров, несогласных с реорганизацией компании

Авиакомпания Utair, которая зарегистрирована в Сургуте (ХМАО), намерена выкупить акции у акционеров, выступивших против присоединения к компании дочернего предприятия ООО «ТС Техник». Об этом стало URA.RU стало известно из документов, опубликованных на портале раскрытия корпоративной информации.
«Право акционеров — владельцев голосующих акций требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘ решения о реорганизации общества, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу“, — указано в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации. Авиакомпания выкупит акции у несогласных, выплатив по 18,52 рубля за ценную бумагу.
На фоне корпоративных новостей акции компании начали резко дорожать, из-за чего Мосбиржа запустила дискретный аукцион, следует из сообщения торговой площадки. Дискретный аукцион запускается при колебаниях стоимости акций от 20% и длится 30 минут, защищая инвесторов от резких изменений котировок — в этот период принимаются только заявки с указанной ценой.
Ранее URA.RU писало, что руководство Utair планирует обсудить реорганизацию в компании на ближайшем собрании акционеров. Дочернее общество «ТС Техник» (входит в структуру Utair), занимающееся техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов, прекратит существование: его присоединят к головной фирме.
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