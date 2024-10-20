Руководство Utair задумало реорганизацию в компании

Руководство Utair планирует обсудить реорганизацию в компании на ближайшем собрании акционеров. Дочернее общество «ТС Техник» (входит в структуру Utair), занимающееся техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов, прекратит существование: его присоединят к головной фирме.
«На общем собрании акционеров авиакомпании обсудят реорганизацию в форме присоединения ООО „ТС Техник“ к ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“, — указано в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации. Совещание, на котором будет решаться судьба предприятия, запланировано на декабрь.
Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой раскрыть причины реорганизации. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair сформировала график полетов на осень и зиму. Авиаперевозчик расширил расписание региональных рейсов из Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута.
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