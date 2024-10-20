20 октября 2024
19 октября 2024
18 октября 2024

Руководство Utair задумало реорганизацию в компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство Utair собирается обсудить реорганизацию компании
Руководство Utair собирается обсудить реорганизацию компании Фото:

Руководство Utair планирует обсудить реорганизацию в компании на ближайшем собрании акционеров. Дочернее общество «ТС Техник» (входит в структуру Utair), занимающееся техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов, прекратит существование: его присоединят к головной фирме.

«На общем собрании акционеров авиакомпании обсудят реорганизацию в форме присоединения ООО „ТС Техник“ к ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“, — указано в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации. Совещание, на котором будет решаться судьба предприятия, запланировано на декабрь.

Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой раскрыть причины реорганизации. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair сформировала график полетов на осень и зиму. Авиаперевозчик расширил расписание региональных рейсов из Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута.

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Руководство Utair планирует обсудить реорганизацию в компании на ближайшем собрании акционеров. Дочернее общество «ТС Техник» (входит в структуру Utair), занимающееся техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов, прекратит существование: его присоединят к головной фирме. «На общем собрании акционеров авиакомпании обсудят реорганизацию в форме присоединения ООО „ТС Техник“ к ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“, — указано в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации. Совещание, на котором будет решаться судьба предприятия, запланировано на декабрь. Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой раскрыть причины реорганизации. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair сформировала график полетов на осень и зиму. Авиаперевозчик расширил расписание региональных рейсов из Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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