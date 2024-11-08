Мэр Екатеринбурга пригрозил отставками, если город не очистят от снега

08 ноября 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

К 11 ноября улицы города должны быть убраны от снега, поставил такую задачу Алексей Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пригрозил главам районов увольнением, если в городе сохранится проблема с некачественной уборкой снега. Заявил он об этом в ходе совещания с руководителями, сообщили URA.RU в департаменте информполитики администрации уральской столицы. «Если ситуация не изменится, поставлю кадровый вопрос», — заявил Орлов. Добавив, что в выходные в городе ожидается снегопад, поэтому уборку улиц нужно проводить безостановочно. К понедельнику (11 ноября) город должен быть чист. Мэр напомнил, что после прошедшего 6 ноября снегопада даже центральные улицы города оказались в неудовлетворительном состоянии. «Это испытание провалено. Не говоря об окраинах, даже в центре города улицы грязные. Я просил убрать сформированные снежные валы в кратчайшие сроки — поручение не исполнено. По дорогам и тротуарам перемещаются миллионы людей каждый день. Качество содержания улиц — вопрос безопасности. Этого терпеть нельзя», — подчеркнул Орлов. Из-за этого главы районов остались без премии. Согласно предоставленным мэру отчетам, 6 и 7 ноября на уборку улиц вышло 593 единиц техники и 789 рабочих. Было вывезено порядка 4 225 тонн снега. 8 ноября вышло 156 машин и 341 рабочий. Из-за снегопада 6 ноября, автомобилисты встали в гигантские пробки, а общественный транспорт начал ходить с перебоями. Тогда Орлов высказал недовольство уборкой. А также назвал прошедший снегопад первым значительным испытанием для служб города в этом сезоне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пригрозил главам районов увольнением, если в городе сохранится проблема с некачественной уборкой снега. Заявил он об этом в ходе совещания с руководителями, сообщили URA.RU в департаменте информполитики администрации уральской столицы. «Если ситуация не изменится, поставлю кадровый вопрос», — заявил Орлов. Добавив, что в выходные в городе ожидается снегопад, поэтому уборку улиц нужно проводить безостановочно. К понедельнику (11 ноября) город должен быть чист. Мэр напомнил, что после прошедшего 6 ноября снегопада даже центральные улицы города оказались в неудовлетворительном состоянии. «Это испытание провалено. Не говоря об окраинах, даже в центре города улицы грязные. Я просил убрать сформированные снежные валы в кратчайшие сроки — поручение не исполнено. По дорогам и тротуарам перемещаются миллионы людей каждый день. Качество содержания улиц — вопрос безопасности. Этого терпеть нельзя», — подчеркнул Орлов. Из-за этого главы районов остались без премии. Согласно предоставленным мэру отчетам, 6 и 7 ноября на уборку улиц вышло 593 единиц техники и 789 рабочих. Было вывезено порядка 4 225 тонн снега. 8 ноября вышло 156 машин и 341 рабочий. Из-за снегопада 6 ноября, автомобилисты встали в гигантские пробки, а общественный транспорт начал ходить с перебоями. Тогда Орлов высказал недовольство уборкой. А также назвал прошедший снегопад первым значительным испытанием для служб города в этом сезоне.