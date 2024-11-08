Политолог рассказал, кто сделает шаг навстречу первым — Путин или Трамп

Телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоится по инициативе американской стороны, считает кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. По его словам, Трамп получил от российского лидера подтверждение о готовности к диалогу.
«Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится по инициативе американской стороны. Трамп этим снова продемонстрирует договороспособность. Я думаю, что это произойдет в период допрезидентства, поскольку это снизит риски его команды в случае неуспеха, если что-то пойдет не так», — высказал свое мнение Ярыгин в разговоре с РИА Новости.
Трамп намерен продемонстрировать решительность в выполнении своих предвыборных обещаний, считает эксперт. Кроме того, 47-й избранный президент получил от российского лидера подтверждение того, что Москва не будет отклонять его попытки поговорить. Однако Трамп получил еще один сигнал — Путин не будет обсуждать перемирие с Украиной на условиях, которые идут вразрез с российскими интересами, отметил Ярыгин.
По словам политолога, Трамп уже проявлял готовность вести диалог с Россией в ходе первого президентства 2016-2020 года. «Будем надеяться, что профессионализм его команды плюс его готовность и решимость вести переговоры сыграют свою положительную роль», — заключил эксперт.
В четверг Путин, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай», заявил, что Россия не против возобновления контактов с Трампом, так и с главами других западных стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин готов к равноправному диалогу с США, но мяч на американской стороне, передает Pravda.Ru.
По словам Пескова, США являются той страной, которая может очень быстро прекратить конфликт на Украине. При этом Трамп, избранный 47-м президентом США 5 ноября, не раз проявлял готовность урегулировать конфликт на Украине, но не вдавался в подробности, на каких условиях, пишет RT.
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